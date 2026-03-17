EQS-News: Nabaltec AG: Dirk A. Müller tritt als neuer Finanzvorstand die Nachfolge von Günther Spitzer an – Vertrag des Vorstandsvorsitzenden um fünf Jahre verlängert

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Nabaltec AG: Dirk A. Müller tritt als neuer Finanzvorstand die Nachfolge von Günther Spitzer an – Vertrag des Vorstandsvorsitzenden um fünf Jahre verlängert



17.03.2026 / 11:00 CET/CEST

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Nabaltec AG: Dirk A. Müller tritt als neuer Finanzvorstand die Nachfolge von Günther Spitzer an – Vertrag des Vorstandsvorsitzenden um fünf Jahre verlängert

Schwandorf, 17. März 2026 – Die Nabaltec AG kündigt einen Wechsel im Vorstand an. Günther Spitzer, seit 2017 als Finanzvorstand (CFO) Mitglied des Dreiervorstands der Nabaltec AG, wird seinen Vertrag, der am 31. Dezember 2026 ausläuft, auf eigenen Wunsch nach fast 45 Jahren im Unternehmen nicht mehr verlängern und in den Ruhestand treten.

Zum 1. Dezember 2026 beruft der Aufsichtsrat deshalb Herrn Dirk A. Müller mit einer Vertragslaufzeit von vier Jahren in den Vorstand. „Mit Dirk A. Müller gewinnt die Nabaltec einen Finanzmanager mit langjähriger Erfahrung in leitenden Positionen sowie umfassender Expertise in den Bereichen Finanzsteuerung, Kapitalmarktprozesse und Unternehmensorganisation“, erklärt Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Nabaltec kennt Herr Müller unser Unternehmen, unsere Strukturen sowie unsere Geschäftsprozesse bereits sehr genau. Diese Vertrautheit ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Übergang in die Rolle des CFO und wird wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Nabaltec setzen.“

Dirk A. Müller studierte Betriebswirtschaft in Münster und startete seine Karriere bei EY (Ernst & Young) in Düsseldorf, inklusive eines zweijährigen Einsatzes in Boston. Nach sechs Jahren wechselte er als Leiter Bilanzen und Steuern zur Jackstädt GmbH, bevor er 1999 zu EY zurückkehrte und dort im Bereich Equity Capital Markets/Transaction Services 2002 Partner wurde. 2003 übernahm er als Geschäftsführer und CFO bei A.T.U in Weiden die Verantwortung für Finanzen, Controlling, Steuern, Investor Relations, IT und Logistik. Anschließend war er CFO der SiC Processing GmbH und später Group CFO der Onlineprinters-Gruppe. Seit September 2024 ist Dirk A. Müller Group CFO der Kölner Swash Group. Dirk A. Müller ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und CPA. Seit 2024 gehört er dem Aufsichtsrat der Nabaltec AG an und ist in keinem weiteren Kontrollgremium vertreten. Sein Aufsichtsratsmandat wird er zum 30. November 2026 niederlegen.

Dirk A. Müller wird als Finanzvorstand ab dem 1. Januar 2027 die alleinige Verantwortung für die Bereiche Finanzen/Controlling, Kaufmännische Dienste und Informationstechnologie übernehmen. Bis zu diesem Datum wird der Vorstand der Nabaltec AG für eine kurze Übergangszeit als Vierervorstand tätig sein.

Darüber hinaus wird der Vorstandsvertrag von Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG, um fünf Jahre verlängert. Der Aufsichtsrat der Nabaltec setzt damit ein weiteres klares Zeichen für Stabilität und Kontinuität in der Unternehmensführung und unterstreicht sein Vertrauen in die erfolgreiche strategische Ausrichtung des Unternehmens.

„Der Aufsichtsrat hat den Entschluss von Herrn Günther Spitzer mit großem Bedauern entgegengenommen. Herr Spitzer hat in fast 45 Jahren im Unternehmen – als echtes Eigengewächs – mit hoher Fachkompetenz, Verlässlichkeit und großem persönlichem Engagement wesentlich zur Entwicklung der Nabaltec beigetragen“, erklärt Gerhard Witzany, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Wir danken ihm ausdrücklich für die außergewöhnlich lange, vertrauensvolle und stets sehr gute Zusammenarbeit.“

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Kerstin Schuierer Vera Müller/Frank Ostermair Nabaltec AG IR4value GmbH Telefon: 09431 53-204 Telefon: 0156 78409459 E-Mail: schuierer.kerstin@nabaltec.de E-Mail: Vera.Mueller@ir4value.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nabaltec AG Alustraße 50-52 92421 Schwandorf Deutschland Telefon: +49 9431 53-0 Fax: +49 9431 53-260 E-Mail: info@nabaltec.de Internet: www.nabaltec.de ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99 WKN: A0KPPR, A1EWL9 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2292346

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