EQS-News: Sehr starke Geschäftsentwicklung im Jahr 2025. Weiteres Wachstum für 2026 erwartet

EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Sehr starke Geschäftsentwicklung im Jahr 2025. Weiteres Wachstum für 2026 erwartet



17.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Sehr starke Geschäftsentwicklung im Jahr 2025. Weiteres Wachstum für 2026 erwartet

Sehr starke Geschäftsentwicklung mit 6,2% organischem[1] Umsatzwachstum und 9,2% organischem Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses

Segment Research mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,4 %; Zeitschriftenportfolio wächst dank Marktführerschaft in Open Access (OA) und konsequenter Nutzung von KI schneller als der Markt

Strategischer Fortschritt: mehr als 53 % der primären Forschungsartikel wurden OA publiziert; Investitionen in Technologie und der Einsatz von KI unterstützen das Wachstum

Free Cashflow verbesserte sich um € 79 Millionen auf € 298 Millionen; Nettoverschuldung um € 0,4 Milliarden auf € 1,2 Milliarden gesunken; Verschuldungsgrad bei 1,7 x und damit um 0,6 x gegenüber Vorjahr reduziert

Bereinigtes Periodenergebnis je Aktie von € 1,93 spiegelt die operative Stärke sowie einen einmaligen positiven Effekt im Finanzergebnis wider; für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von € 0,83 je Aktie vorgeschlagen

Ausblick für 2026: organisches Umsatzwachstum von 5 % bis 6 % sowie eine Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um ca. 30 Basispunkte

Die vollständige Pressemitteilung mit Anhang finden Sie hier.

Berlin, 17. März 2026

Springer Nature erzielte im Jahr 2025 starke Ergebnisse. Die Umsatzerlöse für diesen Zeitraum stiegen auf € 1.926,4 Millionen (2024: € 1.847,1 Millionen), was einem organischen Wachstum von 6,2 % entspricht. Haupttreiber war das Wachstum im Segment Research, bei anhaltender Stärke im Full Open Access (FOA)-Geschäft.

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf € 543,6 Millionen (2024: € 512,4 Millionen) und verzeichnete damit ein organisches Wachstum von 9,2 %, bedingt durch einen vorteilhaften Produktmix und operative Skaleneffekte.

Frank Vrancken Peeters, der Vorstandsvorsitzende (Chief Executive Officer, CEO) von Springer Nature, sagte: “Unser erstes vollständiges Jahr als börsennotiertes Unternehmen war von einer starken Dynamik geprägt: Unser Segment Research entwickelte sich besser als der Markt, getragen von unserer anhaltenden Führungsrolle im Bereich Open Access. Dieser Erfolg basiert auf unserem klaren Fokus auf die akademische Gemeinschaft, auf unseren starken Marken sowie auf kontinuierlichen Investitionen. Wir setzen verstärkt auf Technologie und KI-gestützte Tools, um den Publikationsprozess zu transformieren, die Verbreitung vertrauenswürdigen Wissens zu beschleunigen und Glaubwürdigkeit sowie Integrität zu sichern. Diese Grundlage stärkt unsere Zuversicht, 2026 und darüber hinaus weiter zu wachsen.”

Segmente

Das Segment Research verzeichnete Umsatzerlöse von € 1.517,2 Millionen (2024: € 1.426,0 Millionen) mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,4 %. Dieses war vor allem auf die hervorragende Leistung des Portfolios an OA-Zeitschriften zurückzuführen. Die Zahl der veröffentlichten Artikel stieg im gesamten Portfolio um mehr als 12 % und in FOA-Zeitschriften um etwa 25 %.

Springer Nature hat die Vertragsverlängerungen für 2025 mit einer Renewal-Rate von nahezu 100 % abgeschlossen. Die neue Vertragsverlängerungsperiode, die im September begonnen hat, verläuft planmäßig. Im Laufe des Jahres unterzeichnete das Unternehmen 19 transformative Vereinbarungen (TAs) mit nationalen Konsortien, staatlichen Einrichtungen und Forschungsinstitutionen, um den Übergang zu OA weiter zu unterstützen. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der zum Jahresende bestehenden TAs auf 85. Die TAs von Springer Nature decken inzwischen mehr als 4.000 Institutionen ab.

Die Buchumsätze wuchsen moderat und profitierten vom Wachstum im Bereich Print. Größere Bestellungen im vierten Quartal unterstützten diese Entwicklung. Nach Einschätzung des Unternehmens wurde dadurch Nachfrage aus dem Jahr 2026 vorgezogen. Der digitale Anteil macht weiterhin rund 70 % der Buchumsätze aus.

Die Service-Umsätze profitierten von Wachstum bei Text- und Data-Mining-(TDM)-Lösungen für Unternehmenskunden, wurden jedoch durch ein herausforderndes Marktumfeld im Bereich Talent Services in den USA teilweise ausgeglichen.

Das Unternehmen investierte weiterhin in Technologie und KI-gestützte Lösungen. Diese Investitionen bauen auf starken Marken, Inhalten und fundiertem Fachwissen auf. So stärken sie die Position von Springer Nature als verlässlichen und nachhaltigen Partner der globalen Forschungsgemeinschaft, die durch KI weiter gestärkt wird.

Das Unternehmen setzt KI-Lösungen entlang des gesamten Publikationsprozesses ein, investiert in Menschen und Technologien im Bereich der Forschungsintegrität und erschließt so neue Möglichkeiten bei der Verbreitung von Wissen. Beispiele hierfür sind der Nature Research Assistant sowie ARC3, eine Datenlizenzlösung insbesondere für Unternehmenskunden im Bereich Forschung und Entwicklung.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Research lag bei € 486,4 Millionen (2024: € 451,5 Millionen). Das organische Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses lag bei 9,9 %, womit es das Umsatzwachstum im Berichtszeitraum übertraf. Dies lag vor allem an operativen Skaleneffekten und an Effizienzmaßnahmen.

Das SegmentHealth verzeichnete Umsatzerlöse von € 191,0 Millionen (2024: € 188,2 Millionen) und ein organisches Umsatzwachstum von 2,7 %. Das Wachstum wurde von einer starken Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Scientific Affairs in International Healthcare getragen, sowie von einer starken Entwicklung bei Büchern und Veranstaltungen in den Niederlanden. Dadurch wurden rückläufige Werbe- und Veranstaltungsumsätze in den DACH-Märkten ausgeglichen.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Health stieg organisch um 1,4 % auf € 37,3 Millionen (2024: € 36,2 Millionen) und profitierte dabei von höheren Umsätzen. Im vierten Quartal lag das bereinigte Betriebsergebnis unter dem Vorjahreswert, bedingt durch einen weniger vorteilhaften Produktmix gegenüber einem außergewöhnlich starken vierten Quartal 2024.

Das Segment Education erzielte Umsatzerlöse von € 219,8 Millionen (2024: € 234,8 Millionen), was einem organischen Wachstum von 0,8 % entsprach. Das Umsatzwachstum im Bereich Curriculum in Indien und Argentinien wurde teilweise durch Verzögerungen bei neuen Curricula im südlichen Afrika ausgeglichen. Im Bereich ELT[2] setzte sich in mehreren Märkten eine verhaltene Nachfrage im letzten Jahr des jeweiligen Publikationszyklus fort. Die berichteten Umsatzerlöse gingen um 6,4 % zurück, hauptsächlich infolge der Hyperinflation in Argentinien sowie der Stärke des Euro gegenüber dem mexikanischen Peso und der indischen Rupie.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Education erhöhte sich organisch um 9,0 % auf € 20,0 Millionen (2024: € 24,5 Millionen). Der organische Anstieg resultierte vor allem aus Effizienzmaßnahmen und einem vorteilhafteren Produktmix infolge der Optimierung des Produktkatalogs. Auf berichteter Basis ging das bereinigte Betriebsergebnis aufgrund negativer Währungseffekte wie oben beschrieben um 18,3 % zurück.

Ausblick

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5 % bis 6 %sowie eine Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um etwa 30 Basispunkte.

Alexandra Dambeck, Vorständin Finanzen (Chief Financial Officer, CFO) von Springer Nature, sagte: “Der starke Mittelzufluss und die weitere Reduzierung des Verschuldungsgrades im Geschäftsjahr 2025 stärken unsere Resilienz und erhöhen unsere strategische Flexibilität. Unser Ausblick für 2026 unterstreicht die Stärke unseres Portfolios sowie unsere Fähigkeit, das bereinigte Betriebsergebnis weiterhin stärker als den Umsatz zu steigern.“

Für weitere Informationen:

Investoren & AnalystenMedien

Tom Waldron +44 7345 472955 Cornelius Rahn +49 30 82787 5892

tom.waldron@springernature.com cornelius.rahn@springernature.com

Eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten findet um 14:00 Uhr MEZ statt. Einzelheiten sind zu finden unter https://ir.springernature.com

Anmerkungen zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält Aussagen über die zukünftige Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „plant“, „Ziele“, „beabsichtigt“, „setzt fort“, „glaubt“, „schätzt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“ oder „sollte“ sowie an deren Verneinungen oder vergleichbaren Formulierungen zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten. Diese sind in anderen Veröffentlichungen beschrieben, insbesondere Risiko- und Chancenbericht des zusammengefassten Lageberichts, der im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens enthalten ist und auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Sollten sich diese Erwartungen und Annahmen als unzutreffend erweisen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, kann der tatsächliche Geschäftsverlauf erheblich von den erwarteten Entwicklungen abweichen. Für die Richtigkeit dieser Prognosen übernehmen wir daher keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Verwendung alternativer Kennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS dargestellt sind und Posten ausschließen können, die für das Verständnis und die Beurteilung der finanziellen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich sein können. Diese Kennzahlen sollten weder isoliert noch als Ersatz für nach IFRS ausgewiesene Kennzahlen zur Profitabilität, Liquidität oder Unternehmensentwicklung betrachtet werden. Hinsichtlich der Definition der alternativen Kennzahlen „bereinigtes Betriebsergebnis“, organische Marge des bereinigten Betriebsergebnisses“, „Free Cashflow“ und „organische Änderung“ verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen auf Seite 39 des Geschäftsberichts 2024 unter den Überschriften „Wesentliche Kennzahlen“ und „Sonstige finanzielle Steuerungsgrößen“, der auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens verfügbar ist.

Über Springer Nature

Springer Nature ist einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage. Wir veröffentlichen eine der umfangreichsten Sammlungen an Zeitschriften und Büchern und setzen uns dafür ein, Forschungsergebnisse für alle frei verfügbar zu machen. Mit unseren führenden Marken, auf die seit über 180 Jahren Verlass ist, bieten wir technologiegestützte Produkte, Plattformen und Dienstleistungen an. So helfen wir Forschenden, neue Ideen zu entwickeln und ihre Entdeckungen zu teilen, unterstützen Gesundheitsfachkräfte dabei, auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung zu bleiben, und helfen Lehrenden, ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, den Fortschritt mitzugestalten. Gemeinsam mit der globalen Forschungsgemeinschaft arbeiten wir daran, Wissen zu teilen und die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie auf about.springernature.com and @SpringerNature.

1In der organischen Veränderung bleiben Effekte von Wechselkurs- und Portfolioveränderungen gegenüber dem Vorjahr unberücksichtigt.

2ELT: English Language Teaching.

17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA Heidelberger Platz 3 14197 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 82787 - 0 E-Mail: ir@springernature.com Internet: www.springernature.com ISIN: DE000SPG1003 WKN: SPG100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2292230

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2292230 17.03.2026 CET/CEST