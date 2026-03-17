EQS-News: Sequential™ beschafft 3,5 Millionen Dollar für den Aufbau einer KI-gestützten Entdeckungsplattform für Multi-Omic-Tests und Hautpflege-Inhaltsstoffe der nächsten Generation

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Sequential™ beschafft 3,5 Millionen Dollar für den Aufbau einer KI-gestützten Entdeckungsplattform für Multi-Omic-Tests und Hautpflege-Inhaltsstoffe der nächsten Generation



17.03.2026 / 17:25 CET/CEST

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CAMBRIDGE, England, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Sequential, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Genomtests aus nicht-invasiven menschlichen klinischen Proben, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner ersten Kapitalrunde bekannt, die dem Unternehmen 3,5 Millionen Dollar sichert.

Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Sparkfood und Corundum Systems Biology (CSB) geleitet, mit Beteiligung von Dermazone Holdings, SOSV, Scrum Ventures, einem ehemaligen General Partner von Index Ventures, sowie weiterer Unterstützung von Innovate UK. Mit dieser Kapitalerhöhung hat Sequential bis heute insgesamt 7,5 Millionen Dollar an verwässernden und nicht verwässernden Mitteln erhalten.

Dr Oliver Worsley, Petronille Houdart, and Dr Albert Dashi of Sequential

Sequential treibt die Innovation im Bereich der Hautgesundheit voran, indem es mit seiner firmeneigenen nicht-invasiven Testplattform quantifiziert, wie Inhaltsstoffe und Verbraucher-, Biotech- und Pharmaprodukte mikrobielle und Wirtsbiomarker verändern. Seine Testplattform hilft, komplexe biologische Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Durch die Integration von mikrobiellen und molekularen Analysen ermöglicht Sequential die Entwicklung von glaubwürdigen, wirksamen und vertrauenswürdigen Produkten und Angaben.

Das Unternehmen hat einen der umfassendsten klinischen Datensätze der Branche aufgebaut, der über 50.000 Proben, mehr als 4.000 Inhaltsstoffe und mehr als 10.000 Teilnehmer weltweit umfasst. Das neu beschaffte Kapital wird die Entwicklung einer KI-gestützten Entdeckungsmaschine unterstützen, die auf dem proprietären klinischen Datensatz von Sequential aufbaut und die Vorhersage, Optimierung und Entdeckung von Wirkkomplexen der nächsten Generation und neuartigen bioaktiven Inhaltsstoffen ermöglicht.

„Unsere Mission ist es, pharmazeutische Erkenntnisse und rechnerische Präzision in die Körperpflege zu bringen", sagte Oliver Worsley, PhD, CEO und Mitbegründer von Sequential. „Indem wir künstliche Intelligenz auf einen der weltweit größten klinischen Datensätze im Bereich der dermatologischen Gesundheit anwenden, können wir sowohl neue Haut-Biomarker entdecken als auch über inkrementelle Formulierungsverbesserungen hinausgehen und stattdessen systematisch bahnbrechende Wirkstoffkombinationen entwickeln und validieren. Diese Investition ermöglicht es uns, diese Vision zu verwirklichen."

Anouk Veber, Business Unit Leader von Ventures in Sparkfood, kommentierte: „Sequential hat eine einzigartige Brücke zwischen der Biologie, der klinischen Validierung und der Entwicklung von Verbraucherprodukten geschlagen, indem es molekulare und mikrobielle Biomarker mit der realen Produktleistung verknüpft hat. Wir glauben, dass ihre KI-gesteuerte Plattform die Entwicklung und Differenzierung von Körperpflegeprodukten der nächsten Generation neu gestalten wird. Diese Investition steht auch im Einklang mit der Sparkfood-Strategie für vernetzte Innovation, die die Tür zu gemeinsamen Entwicklungsmöglichkeiten und kommerziellen Synergien im Bereich der Körperpflege öffnet."

Hidehiko Otake, CEO von Corundum Systems Biology, erklärte: „Die Mission von Sequential stimmt mit unserer überein: die menschliche Gesundheit mit Hilfe großer Datensätze, des Mikrobioms und künstlicher Intelligenz zu verändern. Unsere anhaltende Unterstützung in dieser Runde spiegelt unser Vertrauen in ihre Vision und unser gemeinsames Engagement wider, die Zukunft der persönlichen Pflege neu zu definieren."

Durch die Kombination von Systembiologie, klinischer Forschungsinfrastruktur und fortschrittlicher computergestützter Modellierung will Sequential einen neuen Standard für datengesteuerte Innovation in der Körperpflege und angrenzenden Gesundheitskategorien setzen. Das Unternehmen wird seine Programme zur Entdeckung von Biomarkern und seine globalen Partnerschaften weiter ausbauen, um eine skalierbare Entdeckungsmaschine zu entwickeln, die die nächste Generation wissenschaftlich validierter Komplexe freisetzt.

Informationen zu Sequential

Sequential ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Hautmikrobioms und besteht aus einem Team promovierter Experten für die Prüfung von Produkten und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Ein von Innovate UK und Enterprise Singapore unterstütztes Unternehmen mit Labors in Cambridge, New York City und Singapur. Auszeichnung mit dem Titel „Bedeutendste" Prüflösung in der Branche - (C&T, 2022). Bis heute hat Sequential über 50.000 Proben des menschlichen Hautmikrobioms und entsprechende Formulierungen gesammelt, die in vivo auf der Haut getestet wurden. Auf der Grundlage dieses umfangreichen genomischen Datensatzes entwickelt Sequential innovative Lösungen für entzündliche Erkrankungen wie Akne, atopische Dermatitis und Rosazea. Das Unternehmen wurde bereits von Innovate UK, Enterprise SG, A*STAR (Genome Institute of Singapore), SOSV, Corundum Systems Biology und anderen führenden Organisationen unterstützt.

www.sequential.bio

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925157/Sequential.jpg

Cision

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