EQS-News: Werk von Piramal Pharma Solutions im schottischen Grangemouth liefert erfolgreich die 1.500ste ADC-Charge aus

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Werk von Piramal Pharma Solutions im schottischen Grangemouth liefert erfolgreich die 1.500ste ADC-Charge aus



17.03.2026 / 03:10 CET/CEST

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Dieser wichtige Meilenstein ist ein Beweis für die fortschrittlichen Fähigkeiten, die betriebliche Effizienz und das technische Know-how im Werk.

Mit ihm stärkt Piramal seine Führungsposition bei der Bereitstellung wichtiger Biokonjugat-Therapien fürPatientinnen und Patienten in Not.

MUMBAI, Indien, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ist stolz darauf, die Fertigstellung der 1.500sten Charge des Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (Antibody-drug conjugate, ADC) in seiner speziellen Entwicklungs- und Produktionsanlage für Biokonjugate in Grangemouth, Großbritannien, bekannt zu geben. Mit der 1500sten Charge, einer kommerziellen Onkologie-ADC-Charge, unterstreicht dieser Meilenstein die bahnbrechenden Fähigkeiten des Unternehmens und sein unermüdliches Engagement für die Patientenzentrierung.

Das Team am Standort Grangemouth feiert die Fertigstellung der 1.500sten ADC-Charge

Seit über zwei Jahrzehnten ist Piramal Pharma Solutions weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von ADCs. Als erstes von der FDA zugelassenes CDMO für ADCs und als erstes CDMO, das ein ADC kommerziell herstellt, beweist Piramal eine einzigartige Kompetenz in diesem Segment.

Piramal nutzt dieses Fachwissen, um von Grangemouth aus eine umfassende Palette integrierter ADC-Lösungen anzubieten, die von Proof-of-Concept-Studien bis hin zur Herstellung im klinischen und kommerziellen Maßstab reichen. Diese Fähigkeiten machen den Standort zu einem wesentlichen Bestandteil des ADCelerate™-Programms, dem schnellen, integrierten Phase-I-ADC-Programm von Piramal. Mit einem nahtlosen Technologietransfer, der von starken Programmmanagement-, Technik- und Qualitätsteams unterstützt wird, kombiniert das Programm die spezialisierten Fähigkeiten von Grangemouth mit denen des globalen Netzwerks von Piramal, um den Weg von der Forschung und Entwicklung bis zur GMP-Produktion zu rationalisieren.

Aufbauend auf Piramals Geschichte als führender ADC-Produzent hat Grangemouth Hunderte von einzigartigen Biokonjugaten entwickelt und hat nun erfolgreich 1.500 ADC-Chargen hergestellt, einschließlich klinischer, kommerzieller und Nicht-GMP-Chargen. Aber die Einrichtung wird nicht nur durch das Erbe unterstützt, sondern auch durch die Fachleute des Science Collective, die mit ihrem technischen Wissen und ihrer strategischen Ausrichtung die Projekte zum Erfolg führen.

Im Einklang mit Piramals Engagement für Qualität unterhält Grangemouth eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen, einschließlich der Akkreditierung durch die US FDA und die MHRA. Mit seinem beispiellosen Fachwissen und seinen fortschrittlichen Lösungen ermöglicht es Piramal, lebensrettende Biokonjugat-Therapien schnell, präzise und in hoher Qualität an Patientinnen und Patienten in Not zu liefern.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API sowie fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn| Facebook | X

Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2934422/Piramal_Grangemouth_team.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

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