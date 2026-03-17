EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE

Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



17.03.2026 / 12:09 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Scout24 SE Straße, Hausnr.: Invalidenstraße 65 PLZ: 10557 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5493007EIKM2ENQS7U66

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 10.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 2,85 % 2,29 % 5,15 % 73500000 letzte Mitteilung 0,96 % 3,99 % 4,95 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A12DM80 0 2096065 0 % 2,85 % US81064H1059 0 247 0 % 0,0003 % Summe 2096312 2,85 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückforderungsanspruch Offen 367053 0,50 % Nutzungsrecht Offen 670514 0,91 % Call Option 18.12.2026 250000 0,34 % Summe 1287567 1,75 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Swap 03.03.2036 Bar 71854 0,10 % Call Warrant 31.12.2030 Bar 26123 0,04 % Put Option 19.06.2026 Physisch 300000 0,41 % Summe 397977 0,54 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd % % % Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management B.V. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Bank USA % % % Goldman Sachs Bank Europe SE % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs & Co. LLC % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % The Goldman Sachs Trust Company, National Association % % % The Goldman Sachs Trust Company of Delaware % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

16.03.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 SE Invalidenstraße 65 10557 Berlin Deutschland Internet: www.scout24.com

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