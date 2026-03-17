FOMC Sitzungsstart | NVIDIA - quo vadis | Ölpreise klettern

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Die US-Futures notieren am Dienstag kaum verändert, doch unter der Oberfläche bleibt die Lage angespannt: Der Ölpreis zieht wieder an, Brent liegt erneut über 100 Dollar, und die Straße von Hormus bleibt der zentrale Risikofaktor.

Damit rücken neben Iran auch die großen Strategiethemen des Marktes in den Fokus: Nvidia hat auf der GTC mit seiner 1-Billion-Dollar-Story für Rechenzentren die nächste KI-Phase skizziert, während der aktuelle BofA Fund Manager Survey zeigt, dass Investoren zugleich deutlich vorsichtiger werden.

Genau dieser Mix ist spannend: Auf der einen Seite KI-Euphorie und strukturelles Wachstum, auf der anderen Seite mehr Cash, mehr Stagflationsangst und steigende geopolitische Risiken.

Die Frage für die Wall Street lautet damit: Trägt das Nvidia-Narrativ den Markt weiter nach oben – oder kippt die Stimmung, wenn Öl, Iran und Vorsicht bei den Fondsmanagern die Oberhand gewinnen?



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