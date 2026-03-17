Goldman belässt Springer Nature auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser als gedacht, schrieb James Tate am Dienstag nach der ansonsten erwartungsgemäßen Jahresbilanz des Wissenschaftsverlages./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:15 / GMT

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