Hessens Ministerpräsident: UniCredit muss konkretes Coba-Angebot vorlegen

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Berlin, ⁠17. Mrz (Reuters) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat die italienische Bank UniCredit aufgefordert, ein konkretes Angebot für die Commerzbank vorzulegen und für Klarheit über ‌ihre Ziele zu sorgen. "Das erneute Angebot von Bettina Orlopp für vertrauliche Gespräche mit der ⁠UniCredit habe ⁠ich mit Respekt zur Kenntnis genommen", sagte der CDU-Politiker am Dienstag zur Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf Äußerungen der Commerzbank-Chefin. "Ich unterstütze die klare Erwartung an die UniCredit, ein ‌konkretes Angebot auf den Tisch ‌zu legen."

Der Maßstab der hessischen Landesregierung sei und bleibe, dass Frankfurt als wichtigster Finanzstandort Europas ⁠und die Commerzbank als wichtigster Mittelstandsfinanzierer Deutschlands gestärkt ‌und nicht geschwächt ⁠werde. Die Bundesregierung hat den Übernahmeversuch kritisiert und betont, dass sie eine Eigenständigkeit der Commerzbank wünsche.

Orlopp hatte am Dienstag auf ‌einer Branchenveranstaltung gesagt, ⁠wer die Commerzbank übernehmen wolle, ⁠müsse einen detaillierten Plan vorlegen, der Angaben zu Synergien, Restrukturierungskosten, dem Zeitplan und dem gebotenen Preis für die Aktionäre enthalte. Zudem müssten Fragen der Unternehmensführung und der künftigen Struktur geklärt werden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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