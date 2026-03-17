Iran feuert neue Welle an Raketen auf Israel

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eine neue Welle an Raketen auf Ziele in Israel gefeuert. Darüber berichtete der staatliche iranische Rundfunk. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst./arb/DP/nas

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