Iran will Spiele bei der Fußball-WM von USA nach Mexiko verlegen

17. Mrz (Reuters) - ⁠Der Iran verhandelt wegen des Kriegs in Nahost mit dem Fußballweltverband Fifa über eine Verlegung seiner Spiele bei der Weltmeisterschaft von den USA nach Mexiko. Grund seien ‌Sicherheitsbedenken, teilte der Präsident des iranischen Fußballverbands, Mehdi Tadsch, am Montag mit. Da US-Präsident Donald Trump ausdrücklich erklärt ⁠habe, ⁠dass er die Sicherheit der iranischen Nationalmannschaft nicht gewährleisten könne, "werden wir mit Sicherheit nicht nach Amerika reisen", erklärte Tadsch in einem Beitrag der iranischen Botschaft auf der Online-Plattform X. "Wir verhandeln mit der Fifa, um die ‌WM-Spiele des Iran in Mexiko auszutragen." ‌Eine Stellungnahme der Fifa lag zunächst nicht vor.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche gesagt, der Iran sei ⁠willkommen, teilzunehmen. Zugleich merkte er jedoch an, dass es "für ‌ihr eigenes Leben und ihre ⁠Sicherheit" möglicherweise nicht angemessen sei, in den USA zu spielen. Zuletzt waren die Zweifel an einer WM-Teilnahme des Iran wegen des Kriegs mit den ‌USA und Israel gewachsen. ⁠Der iranische Sportminister hatte vergangene ⁠Woche erklärt, eine Teilnahme sei nicht möglich. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Der Iran soll in der Vorrunde zwei Gruppenspiele in Los Angeles und eines in Seattle bestreiten.

(Bericht von Karan Prashant Saxena, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)