IRW-News: ACCESS Newswire: Maxon steigt mit neuer Echtzeit-Archviz-Lösung offiziell in den AEC-Markt ein

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Maxon steigt mit neuer Echtzeit-Archviz-Lösung offiziell in den AEC-Markt ein

Redshift for Vectorworks jetzt verfügbar, Autodesk Revit® Beta offen für Anmeldungen und Graphisoft Archicad kommt im Laufe des Jahres 2026. Maxon gibt einen tieferen Einblick in seinen End-to-End-3D-Workflow für Architekten und Designer - für 2026 und darüber hinaus.

BAD HOMBURG, DE / ACCESS Newswire / March 17, 2026 / Maxon, Entwickler von leistungsstarken, leicht zugänglichen Softwarelösungen für Kreative in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte, Gaming und mehr, gibt heute die kommerzielle Verfügbarkeit von Redshift for Vectorworks bekannt. Darüber hinaus kündigt das Unternehmen den Launch der Beta-Version von Redshift for Autodesk Revit® an. Das ist der nächste wichtige Meilenstein bei der Expansion von Maxon in den Markt für Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (Architecture, Engineering & Construction, AEC), wobei weitere Integrationen geplant sind.

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Die AEC-Lösung von Maxon wurde für Architekten und Innenarchitekten entwickelt und integriert die branchenerprobte Rendering-Technologie Redshift und die kreative Tiefe von Cinema 4D direkt in professionelle Archviz-Workflows. Maxon hat ein natives Plugin für führende CAD/BIM-Plattformen entwickelt und steigt mit Redshift for Vectorworks offiziell in den Markt ein. Das Plugin wird zeitgleich mit der Veröffentlichung von Vectorworks 2026 Update 4 auf den Markt gebracht. Die Lösung ermöglicht Anwendern den nahtlosen Übergang von Echtzeit-Designvorschauen zu fotorealistischen Highend-Renderings innerhalb eines einheitlichen Ökosystems. Redshift for Revit, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet, wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, und für 2026 und 2027 sind weitere Integrationen geplant.

Die Tools von Maxon haben eine lange Tradition in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Sie werden von den Kreativteams hinter vielen beliebten Hollywood-Filmen für die Erstellung Oscar-gekrönter visueller Effekte eingesetzt, so Nicolas Burtnyk, Executive VP Rendering bei Maxon. Jetzt bringen wir diese Magie auch zu Architekten und Innenarchitekten und helfen ihnen, ihre Vision in kinoreife visuelle Erlebnisse umzusetzen, die der großen Leinwand würdig sind.

Ein neuer Standard für End-to-End-Architektur-Workflows

Die neue AEC-Lösung basiert auf dem robusten 3D-Ökosystem von Maxon und bietet:

Archviz in Echtzeit. Architekten können ihre Entwürfe sofort in Echtzeit visualisieren und Szenen mit der gleichen Redshift-Technologie, die auch in Spielfilmen verwendet wird, aufwerten - ohne ihre CAD-Umgebung zu verlassen. Projekte können mit einem Klick an Cinema 4D gesendet werden, um dort weiter zu modellieren, zu animieren, zu simulieren, Fly-Throughs zu erstellen und zu rendern.

Außergewöhnlich einfach zu lernen. Erste Anwendertests zeigen, dass müheloses Einrichten, intuitive Steuerung und schnelle Ergebnisse besonders für iterative Workflows wichtig sind, bei denen Architekten Beleuchtung, Materialien und Komposition schnell testen müssen.

Intelligente, produktionsfertige Asset-Bibliotheken. Die Plattform von Maxon umfasst eine umfangreiche Bibliothek von Assets, die als Capsules bekannt sind - Materialien, Pflanzen, Möbel und Umgebungselemente -, die monatlich aktualisiert und durch prozedurale Tools und KI-gestützte Suche für eine schnelle Szenenerstellung und kreative Iteration unterstützt werden. Mit der Entwicklung der Archviz-Lösung wird auch die Bibliothek weiterentwickelt.

Volle Parität zwischen Mac und Windows. Unabhängig davon, ob Teams mit Mac, Windows oder einer Mischung aus beidem arbeiten, bietet die AEC-Lösung von Maxon plattformübergreifend eine konsistente Performance und Funktionalität. Architekten können reibungslos zusammenarbeiten, Dateien vertrauensvoll austauschen und einheitliche Arbeitsabläufe während des gesamten Prozesses von der Planung bis zur Visualisierung beibehalten.

Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für Architekten und Studios. Im Vergleich zu anderen Anbietern auf dem Markt ist Maxons AEC-Angebot der ersten Stunde zu einem deutlich günstigeren Preis erhältlich und bietet gleichzeitig Kompatibilität zu DCC-Pipelines wie Maya und Houdini.

Redshift for Archviz auf kommenden AEC-Events kennenlernen

Maxon wird die Vorzüge von Redshift für Architekturvisualisierung und Innenarchitekturanwendungen in Live-Demonstrationen auf den folgenden Events im Jahr 2026 vorstellen:

DigitalBAU, 24.-26. März, Köln, Deutschland

AIA26 Conference on Architecture & Design, 10.-13. Juni, San Diego, CA/USA

Verfügbarkeit von Redshift for Vectorworks

Redshift for Vectorworks kann ab sofort über Maxon oder Vectorworks erworben werden (anfängliche Sprachunterstützung für Englisch; weitere internationale Versionen folgen im Sommer 2026). Im Paket mit Vectorworks können Anwender von erheblichen Preisnachlässen auf Redshift profitieren, was es zum günstigsten Renderer in seiner Kategorie macht.

Für Redshift Beta anmelden

Die Beta-Version von Redshift for Revit ist ab sofort verfügbar; die Beta-Version von Redshift for Graphisoft Archicad wird später im Jahr 2026 veröffentlicht. Anmeldung über Maxon Archviz.

Pressegespräch und Demo planen

Um einen Termin für ein Pressegespräch und eine Demo von Redshift for Archviz zu vereinbaren, kontaktiere megan@grithaus.agency.

Hier kannst du das Presse-Kit für Redshift for Archviz herunterladen.

Über Maxon

Maxon entwickelt leistungsstarke, benutzerfreundliche Software für Content-Creators aus den Bereichen 2D/3D-Design, Motion Graphics, Visual Effects, Visualisierung und mehr. Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D Suite für 3D-Modellierung, Simulation und Animation, die vielseitige Palette revolutionärer Schnitt-, Motion-Design- und Filmproduktions-Tools von Red Giant, der führende, turboschnelle Renderer Redshift sowie ZBrush, der Industriestandard für digitales Sculpting und Painting auf Desktopgeräten und auf dem iPad.

Pressekontakt

Kristin Canders

Grithaus Agency

(e) kristin@grithaus.agency

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SOURCE: Maxon Computers

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83393

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83393&tr=1

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