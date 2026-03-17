IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Der Markt für Business-Flugzeuge wächst und FACC ist mit an Bord

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Der Markt für Business-Flugzeuge wächst und FACC ist mit an Bord

Sowohl der Markt für kommerzielle Verkehrsflugzeuge als auch das Segment der Business Jets verzeichnen derzeit steigende Auslieferungszahlen. Dies dürfte auch für deren Zulieferer und Partner-Unternehmen von Vorteil sein.

Honeywell-Studie konstatiert Nachfragewachstum

Der Markt für Business-Jets befindet sich nach Einschätzung des US-Technologiekonzerns Honeywell (ISIN: US4385161066) in einer Phase des anhaltenden Wachstums. Der jüngste, im Oktober 2025 veröffentlichte Global Business Aviation Outlook - die 34. Ausgabe dieser Branchenstudie - prognostiziert für die kommende Dekade insgesamt 8.500 neue Auslieferungen mit einem Gesamtwert von 283 Milliarden Dollar, dem höchsten jemals verzeichneten Wert.

Für 2026 erwarten die Analysten einen weiteren Anstieg der Auslieferungszahlen um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr, langfristig soll das Segment um durchschnittlich drei Prozent jährlich wachsen. Als wesentliche Treiber gelten die steigende Nachfrage nach Fractional-Ownership-Anbietern (Teileigentum von Flugzeugen), eine wachsende Zahl wohlhabender Privatpersonen sowie günstige steuerliche Rahmenbedingungen in wichtigen Märkten. So planen zum Beispiel mehr als 90 Prozent der befragten Betreiber in Nordamerika, ihre Flugaktivitäten im laufenden Jahr zumindest auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

FACC beliefert auch die Hersteller von Business-Jets

Von dieser Marktdynamik profitiert auch der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2): Rund 20 Prozent des Konzernumsatzes entfallen mittlerweile auf das Business-Jet-Segment, wie aus der Investorenpräsentation zum dritten Quartal 2025 hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die erfassten Auslieferungszahlen in Q3 2025 insgesamt um 15 Prozent, bei Large Jets sogar um 38 Prozent. Dass dieses Standbein strategisch wertvoll ist, zeigte sich besonders während der Covid-Pandemie. Damals kam der kommerzielle Luftverkehr weitgehend zum Erliegen, während die Nachfrage nach privaten Geschäftsreiseflugzeugen aber vergleichsweise stabil blieb.

Zu den Kunden von FACC zählen alle namhaften Hersteller dieses Segments: Bombardier (Challenger 3500, Global 7500), Embraer (Phenom 300E, Praetor 500/600), Dassault Aviation (Falcon 7X, Falcon 10X) sowie Gulfstream (G500, G600, G700). Das FACC-Management hebt dabei besonders hervor, im Business-Jet-Bereich nicht nur als Kabinenzulieferer tätig zu sein, sondern auch als Entwicklungspartner für Triebwerkskomponenten und Winglets - eine Positionierung, die das Unternehmen von reinen Fertigungsdienstleistern klar unterscheidet und die Grundlage für langfristige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen bildet.

Neuer Auftrag von Embraer erhalten

Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt gehört der brasilianische Business-Jet-Hersteller Embraer zum Kundenkreis der FACC AG. Ende Februar erhielten die Österreicher vom drittgrößten, börsennotierten Flugzeughersteller der Welt einen neuen Serienauftrag: Dieser beinhaltet die Entwicklung und Fertigung der Innenausstattungskomponenten für die überarbeiteten Business Jets Praetor 600E und Praetor 500E. Embraer stellte die beiden Modelle - eine Weiterentwicklung der bisherigen Super-Midsize- und Midsize-Klasse - am 24. Februar 2026 im Rahmen eines virtuellen Events vor.

FACC übernimmt für die Praetor 600E die Fertigung fest verbauter, struktureller Möbelelemente wie zum Beispiel Bordküchen u.ä. sowie Innenverkleidungen, die sich vom Frachtraum über die Passagierkabine bis zum Cockpit erstrecken. Für die kleinere Praetor 500E liefert das Unternehmen die Kabinenverkleidungen. Eingesetzt werden dabei moderne Leichtbaumaterialien, kombiniert mit Leder, Holzfurnier und Metall. Auch ein nahtlos in die Seitenwand integriertes In-Flight-Entertainment-System gehört zum Lieferumfang.

Wichtig zu wissen: FACC fertigt bereits seit Jahren Interior-Komponenten für bestehende Business Jets sowie Strukturbauteile wie Spoiler und Querruder für die E2-Passagierflugzeuge. Außerdem wurde FACC in den Jahren 2021, 2024 und 2025 von Embraer mit dem Supplier of the Year Award" ausgezeichnet. CEO Robert Machtlinger wies darauf hin, dass die Ausweitung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit für FACC einen wichtigen Meilenstein markiere.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

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Links

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https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2025/11/20251112-presentation-q3-2025.pdf

https://press.facc.com/news-facc-entwickelt-und-fertigt-neue-kabinen-komponenten-fuer-embraer-business-jets-praetor-600e-und-praetor-500e?id=237740&menueid=14307&l=deutsch

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