IRW-News: Refined Energy Corp.: Refined Energy durchteuft erfolgreich die angepeilte Diskordanz in erstem Bohrloch bei Dufferin West Bohrungen bei vorrangigem EM-Leiter werden fortgesetzt

IRW-PRESS: Refined Energy Corp.: Refined Energy durchteuft erfolgreich die angepeilte Diskordanz in erstem Bohrloch bei Dufferin West Bohrungen bei vorrangigem EM-Leiter werden fortgesetzt

Vancouver, British Columbia, 17. März 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FRA: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das erste Bohrloch seines ersten Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Dufferin West, das in der produktiven Uranregion des Athabasca-Beckens in Saskatchewan liegt, erfolgreich die Zieltiefe unterhalb der Diskordanz erreicht hat.

Höhepunkte

- Das allererste Bohrloch (DW26-001) erreichte erfolgreich die angepeilte Tiefe der Diskordanz bei 332 m und bestätigte somit das geologische Modell des Unternehmens.

- Das zweite Bohrloch (DW26-002) ist derzeit im Gange und erprobt denselben vorrangigen EM-Leiter sowie das damit in Zusammenhang stehende strukturelle Ziel.

- Die Boden-Gravitationsuntersuchung wurde abgeschlossen, um die strukturellen Bohrziele weiter zu verfeinern.

- Das erste Bohrprogramm ist für mindestens drei Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.200 m geplant.

Bohrloch DW26-001 durchschnitt die Diskordanz in einer Tiefe von 332 m und wurde im Grundgebirge in einer Tiefe von 432 m abgeschlossen. Die Kernprotokollierung und die Probenahmen sind im Gange, wobei die Proben zur detaillierten Analyse sowie zur Ermittlung der Analyseergebnisse an ein akkreditiertes Labor geschickt werden.

MWH Geo-Surveys hat kürzlich eine Boden-Gravitationsuntersuchung im Zielgebiet abgeschlossen. Insgesamt wurden 817 einzelne Messstationen in einem Raster von 50 m mal 100 m untersucht, das eine Fläche von etwa 530 ha abdeckt. Die vorläufigen Ergebnisse wurden in die Zielauswahl für das zweite Bohrloch einbezogen und werden auch für die Zielauswahl des geplanten dritten Bohrlochs herangezogen.

Das zweite Bohrloch, DW26-002, das etwa 100 m südlich des ersten Bohrlochs liegt, ist nun im Gange. Das zweite Bohrloch wurde konzipiert, um denselben elektromagnetischen (EM) Leiter weiter zu bewerten, der bereits durch frühere luftgestützte VTEM-Daten identifiziert und durch ein kürzlich abgeschlossenes geophysikalisches Bodenprogramm mit zeitbereichsorientierter Moving-Loop-EM-(TEM)-Technik verfeinert wurde.

Das zweite Bohrloch soll außerdem den interpretierten Schnittpunkt des EM-Leiters mit einem gravimetrischen Tief überprüfen, von dem angenommen wird, dass er eine quer verlaufende strukturelle Verwerfung in Richtung N70 darstellt - ein strukturelles Umfeld, das häufig mit potenziellen Mineralisierungen im Athabasca-Becken in Zusammenhang steht.

Refined verfügt über die exklusive Option, eine Beteiligung von bis zu 75 % am 10.140 Hektar großen Projekt Dufferin (siehe Pressemitteilungen von Refined vom 27. Februar 2024 und 6. August 2025) von Eagle Plains Resources Ltd. (Eagle Plains) zu erwerben, durch eine Kombination aus Barzahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben.

Das erste Bohrprogramm wurde konzipiert, um mehrere vorrangige geophysikalische und strukturelle Ziele zu erproben, und soll mindestens drei Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.200 m umfassen, wobei eine orientierte Bohrkernentnahme durchgeführt wird, um kritische geologische und strukturelle Informationen zu gewinnen. Das Budget beläuft sich zunächst auf etwa 1,7 Millionen $.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Der Abschluss des ersten Bohrlochs stellt einen bedeutsamen Meilenstein in unserem ersten Bohrprogramm bei Dufferin West dar. Das Programm wurde konzipiert, um ein vielversprechendes geophysikalisches Ziel zu erproben, das durch zusammenfallende EM-Leiter und strukturelle Merkmale definiert wird, die charakteristisch für potenzielle Mineralisierungen im Athabasca-Becken sind. Da das zweite Bohrloch nun im Gange ist und neue Gravitationsdaten in die Zielauswahl einfließen, freuen wir uns darauf, diesen vielversprechenden strukturellen Korridor weiter voranzutreiben.

Qualifizierte Sachverständige

C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie Direktor des Projektbetreibers Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Jurisdiktionen konzentriert. Mit seinem Projekt Dufferin, das sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan befindet, widmet sich das Unternehmen dem Ausbau von Assets, mit denen die Energiewende unterstützt wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eli Dusenbury

Chief Financial Officer

+1 (604) 398-3378

info@refinedenergy.com

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