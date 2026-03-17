IRW-News: Richmond Hill Resources PLC: Update zum Goldprojekt Martello

IRW-PRESS: Richmond Hill Resources PLC: Update zum Goldprojekt Martello

LONDON, Vereinigtes Königreich, 17. März 2026 / IRW-Press / Richmond Hill Resources PLC (Richmond Hill oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass im Anschluss an die Pressemitteilung vom 5. Februar 2026 eine externe Auftragsfirma eine drohnengestützte Magnetfeldmessung über dem Goldprojekt Martello durchgeführt hat. Die Messung erfolgte mit Hilfe eines DRONE-MAG-Systems, bestehend aus einer Drohne vom Typ Blacksquare Hercules X4, einem Alkali-Vapor-Magnetometer der Type GEM Systems GSMP-35U sowie GEM Systems GSM-19 Overhauser-Basisstationen.

Zwischen 16. und 25. Februar 2026 absolvierte die Auftragsfirma über dem Goldprojekt Martello, das sich in der Nähe der Stadt Dryden in der kanadischen Provinz Ontario befindet, eine luftgestützte Magnetfeldmessung. Der Messflug im Auftrag von Richmond Hill Resources umfasste insgesamt 773,7 Linienkilometer und war ein Ergänzungsflug zu einer bereits im Jahr 2023 durchgeführten Flugmessung.

Richmond Hill hat die Firma Critical Discoveries mit der Erstellung eines Evaluierungsberichts auf Grundlage der von der Auftragsfirma bereitgestellten Daten beauftragt.

Hamish Harris, CEO von Richmond Hill, erklärt: Diese Messung schließt nun die Lücke aus den früheren Arbeiten zu unseren Konzessionen im Goldprojekt Martello, und liefert weitere Informationen über das Projekt, während wir gespannt auf unsere erste Bohrkampagne blicken, die in Kürze eingeleitet werden soll. Ich freue mich darauf, die Marktteilnehmer diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten oder prognostizierten zukünftigen Ereignissen und zu erwartenden Ergebnissen, die naturgemäß zukunftsgerichtet sind und daher bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, wie beispielsweise den allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, dem Wettbewerb um qualifiziertes Personal, behördlichen Verfahren und Maßnahmen, technischen Problemen, neuen Gesetzgebungen, Unsicherheiten aufgrund potenzieller Verzögerungen oder Planänderungen, Unsicherheiten aufgrund der Tätigkeit in einem neuen politischen Umfeld, Unsicherheiten hinsichtlich der Explorationsergebnisse, Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts und der Erteilung von Schürfrechten, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Pläne auszuführen und umzusetzen, sowie das Eintreten unerwarteter Ereignisse. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren von den hierin bereitgestellten Informationen abweichen.

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne der britischen Marktmissbrauchsverordnung, und die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sind für die Veröffentlichung dieser Mitteilung verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Richmond Hill Resources

Hamish Harris

Tel: +44 (0)787958 4153

Cairn Financial Advisers LLP (Nominated Adviser)

Ludovico Lazzaretti / James Western

Tel: +44 (0)20 7213 0880

Clear Capital Limited (Broker)

Bob Roberts

Tel: +44 (0) 20 3869 6080

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf dessen Website unter www.richmondhillresources.com

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