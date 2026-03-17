IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD berichtet über Erweiterung entlang des Streichens und in die Tiefe auf dem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek, Reefton Goldfield

IRW-PRESS: Rua Gold Inc.: RUA GOLD berichtet über Erweiterung entlang des Streichens und in die Tiefe auf dem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek, Reefton Goldfield

17. März 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA, NZX: RGI, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) veröffentlicht ein Explorations-Update für sein Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands.

Höhepunkte:

· Kürzlich durchgeführte Bohrungen liefern starke Hinweise auf eine Erweiterung der Gold-Antimon-Ressource:

o ACDDH064 durchteufte Mineralisierung 400 m nördlich des Ressourcenbereichs und bestätigte eine Ausdehnung an der Oberfläche über 1.060 Meter hinaus (die bisherige Länge betrug 870 m).

o ACDDH065 durchteufte Mineralisierung in einer Bohrtiefe von 550 m und belegt damit die Kontinuität bis 540 m unter der Oberfläche (die bisherige Tiefe betrug 300 m).

o Die Analyseergebnisse für beide Bohrlöcher stehen aus. Die Ressource ist entlang des Streichens nach Norden und zur Tiefe hin offen, wobei die Mineralisierung in steil einfallenden Erzkörpern auftritt.

· Die hervorgehobenen Analyseergebnisse aus den kürzlichen Step-out-Bohrungen auf Auld Creek umfassen:

o ACDDH058: 1,4 m mit 29,1 g/t AuÄq1 (25,5 g/t Au & 1,6 % Sb) ab 173 m

o ACDDH059: 1,2 m mit 14,3 g/t AuÄq1 (7,6 g/t Au & 3,1 % Sb) ab 270 m

o ACDDH060: 2,8 m mit 3,8 g/t AuÄq1 (2,5 g/t Au & 0,6 % Sb) ab 128 m

o ACDDH062: 4,3 m mit 2,5 g/t Au ab 349 m

· Das Projekt verläuft, was die Minenplanung sowie die Umwelt- und Sozialstudien anbelangt, planmäßig, um Ende des Monats einen Fast-Track2-Antrag einreichen zu können.

· Alle Bohrlöcher des aktuellen Bohrprogramms haben zuverlässig die Struktur durchteuft, was die Interpretation einer zusammenhängenden, großen Struktur unterstützt.

· Der höhere Goldgehalt, der in Bohrloch ACDDH058 durchteuft wurde, hilft dabei, die Ausrichtung und Kontinuität der hochgradig mineralisierten Shoot-Strukturen genauer zu definieren und bestätigt das Potenzial der Lagerstätte, hochgradige Goldzonen zu beherbergen.

· Es wurden Erkundungsbohrungen mobilisiert, um die gesamte Länge der geochemischen Bodenanomalie mit Gold-, Arsen- und Antimongehalten von 2.500 m zu untersuchen.

Robert Eckford, CEO des Unternehmens, sagte: Die Entscheidung, das Gold-Antimon-Projekt Auld Creek für ein umfangreiches Erschließungsbohrprogramm zu priorisieren, liefert bereits vielversprechende Ergebnisse. Sowohl die Step-Out-Bohrungen als auch die Erkundungsbohrungen auf abgelegenen Zielen zeigen durchgängige geologische und strukturelle Kontinuität. Die frühen Ergebnisse untermauern unsere Entscheidung, gleichzeitig eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) im Rahmen des Fast-Track-Antrags auf eine Abbaugenehmigung, der Ende des Jahres gestellt werden soll, durchzuführen.

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Abbildung 1: Längsschnitt von Auld Creek Fraternal

EXPLORATIONS-UPDATE ZU AULD CREEK

Kürzlich durchgeführte Bohrungen liefern starke Hinweise auf eine Erweiterung der Gold-Antimon-Ressource Auld Creek über eine Länge von 1.000 m und eine Tiefe von mehr als 500 m zusammen mit mehreren hochgradigen Goldabschnitten, die das Potenzial für hochgradige Mineralisierung in Quarzadern vom orogenen Typ unterstreichen.

Die Ergebnisse liefern frühe Hinweise und unterstützen den Fokus des Unternehmens auf das vollständig finanzierte, 19.000 m umfassende Bohrprogramm mit aktuell vier Diamantbohranlagen, die vor Ort im Einsatz sind.

Einzelheiten zu allen berichteten Abschnitten:

1 Bohrloch ACDDH058 am nördlichen Ende des Fraternal-Ressourcenbereichs ergab hohe Goldwerte, 0,5 m mit 20,5 g/t Au, 0,2 m mit 83,4 gm/t Au und 0,7 m mit 12,6 gm/t Au + 3,3 % Sb (geschätzte wahre Mächtigkeit von 7,3 m). Das ist der bislang höchste einzelne Goldgehalt in der Lagerstätte Auld Creek und hilft entscheidend dabei, die Ausrichtung und Kontinuität der hochgradigen Mineralisierungskörper genauer zu definieren.

Rund 65 m in Fallrichtung von ACDDH058 durchteufte ACDDH060 2,8 m mit 2,5 g/t Au und 0,6 % Sb (geschätzte wahre Mächtigkeit von 10,8 m). Dieser Abschnitt bestätigt die strukturelle Kontinuität und lässt darauf schließen, dass der hochgradig mineralisierte Ausläufer leicht nach Süden abfällt.

2 ACDDH059 und 062 liefern ein besseres Verständnis der zentralen Fraternal-Zone.

ACDDH059: 1,2 m mit 7,6 g/t Au + 3,07 % Sb einschließlich 0,55 m mit 14,1 g/t Au + 3,3 % Sb (geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,6 m)

ACDHH062: 8,5 m mit 1,73 Au einschließlich 0,2 m mit 11,8 g/t Au und 0,3 m mit 5,8 g/t Au (geschätzte wahre Mächtigkeit 5,0 m)

3 ACDDH063 und 065 liefern eindeutige Beweise für die Kontinuität in der Tiefe in der nördlichen und südlichen Fraternal-Zone, wodurch sich der Ressourcenbereich bis 540 m unter der Oberfläche erstreckt (die Analyseergebnisse stehen noch aus).

4 ACDDH064 durchteufte eine stark mineralisierte Zone 400 Meter nördlich der aktuellen Ressource, sodass sich diese auf über 1.000 m erstreckt (die Analyseergebnisse stehen noch aus).

5 Geochemische Oberflächenuntersuchungen liefern weiterhin einen deutlichen Hinweis auf Mineralisierung, deren Signatur erstreckt sich über 2.500 m (1.500 m über den aktuellen Ressourcenbereich hinaus).

6 Erkundungsbohrungen, die auf die nördlichen Erweiterungen der Erzgänge Fraternal und Bonanza abzielen, sowie umfangreiche Bohrungen zur Ressourcenerschließung der zentralen Lagerstätte Fraternal sind geplant.

Alle Bohrlöcher des aktuellen Bohrprogramms durchteuften erfolgreich die Fraternal-Struktur und unterstützen ihre Beschreibung als zusammenhängende und große Struktur. Weitere Infill- und Erweiterungsbohrungen sind zusammen mit geologischer Modellierung und einem geochemischen Fingerabdruck der Erzgänge und des umgebenden Grauwacke-/Tonschiefergesteins geplant, um ein besseres geologisches und strukturelles Verständnis der Lagerstätte zu erhalten.

Zusammen tragen diese Ergebnisse erheblich zu einem besseren Verständnis des Unternehmens für das Auld Creek-System bei und bieten eindeutige Anhaltspunkte für die anschließenden Bohrungen, die sich auf die Erweiterung höhergradiger Mineralisierung entlang des Einfalls in Richtung Norden und in die Tiefe konzentrieren.

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Abbildung 2: Bohrkernfoto der hochgradigen Goldergebnisse ACDDH058 und der bislang tiefste nördliche Abschnitt von Fraternal: ACDDH063

Im April wird eine fünfte Bohranlage als mobile Bohranlage ihren Betrieb aufnehmen und sich auf andere sehr aussichtsreiche Goldziele im Reefton Goldfield konzentrieren, die Teil einer längerfristigen Vision sind, das Potenzial für zahlreiche Untertagebergwerke, die die zentrale Verarbeitungsanlage auf Auld Creek versorgen werden, zu demonstrieren.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenentwicklungsprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga, das nun vollständig genehmigt ist und sich im Bau befindet.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen oder Meinungen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, überprüft hat.

QA/QC-Bohrkern

Alle zur Laboranalyse eingereichten Bohrkerne wurden auf HQ-Größe zerkleinert, wobei jeweils die Hälfte des Kerns zur Untersuchung lithologischer Veränderungen entnommen wurde. Kontrollproben (zertifizierte Standards und nicht zertifizierte Leerproben) sowie Doppelproben werden mit einer angestrebten Einfügungsrate von 5 % eingefügt. Die Ergebnisse werden laufend auf Richtigkeit, Präzision und Kontamination überprüft. Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, so dass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RGL zurückgeschickt. Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) mittels 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold (Au) und bei SGS Waihi mittels Natriumperoxid-Fusionsanalyse mittels ICP-MS auf Antimon (Sb) analysiert.

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com-

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

1. Unter Verwendung der Goldäquivalentformel aus dem NI 43-101 technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the Reefton Project, New Zealand, Report for NI 43 - 101 on the Reefton Project, New Zealand mit Datum vom 27. Februar 2026, verfügbar unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca: AuÄq = Au g/t + 2,15 x Sb % unter Verwendung eines Goldpreises von 3.000 US-$/Unze, Sb-Preis von 25.000 US-$ pro Tonne und einer Ausbeute von 85 %.

2. Fast-track Approvals Act 2024

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse, einschließlich der fünften Bohranlage und des 19.000 m umfassenden Bohrprogramms, den Zeitplan des Explorationsprogramms im Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton-Goldfeld, den Zeitplan oder die Ergebnisse einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) sowie den Zeitplan oder das Ergebnis eines Antrags auf eine Bergbaugenehmigung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie des Krieges im Nahen Osten; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Tabelle 1: Lage der gemeldeten Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms von RUA

Bohrloch-Nr. Easting Northing rL Gesamt-tiefe Site _ID Neigung Azimut (wahr) Jahr

ACDDH058 1507183 5333521 452,35 217,3 Pad 05 -52 84 2026

ACDDH059 1507072 5332958 605,7 294,8 Pad 18 -59 76 2026

ACDDH060 1507183 5333522 451,92 242,3 Pad 05 -57 66 2026

ACDDH061 1507183 5333523 452,38 333,8 Pad 05 -53 41 2026

ACDDH062 1507074 5332955 606,24 384,9 Pad 18 -71 64,5 2026

ACDDH063A 1507183 5333523 452,38 9 Pad 05 -72 63 2026

ACDDH063 1507183 5333523 452,38 332,9 Pad 05 -72 63 2026

ACDDH064 1507321 5333827 432 190,3 Pad 26 -55 290 2026

Tabelle 2: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Au (g/t) Sb (%)

ACDDH058 168 168,8 0,8 1,36 0,04%

ACDDH058 168,8 169,8 1 0,39 0,03%

ACDDH058 169,8 170,5 0,7 0,64 0,01%

ACDDH058 170,5 171,7 1,2 0,37 0,01%

ACDDH058 171,7 172,8 1,1 0,36 0,01%

ACDDH058 172,8 173,5 0,7 0,17 0,02%

ACDDH058 173,5 174 0,5 20,5 0,01%

ACDDH058 174 174,2 0,2 83,4 0,03%

ACDDH058 174,2 174,9 0,7 12,6 3,26%

ACDDH058 174,9 175,3 0,4 0,36 0,10%

ACDDH058 175,3 175,8 0,5 0,38 0,02%

ACDDH059 269,95 270,55 0,6 0,03 0,17%

ACDDH059 270,55 271,1 0,55 14,1 3,35%

ACDDH059 271,1 271,75 0,65 2,19 2,85%

ACDDH059 271,75 272,3 0,55 0,19 0,02%

ACDDH059 272,3 273 0,7 0,02 0,01%

ACDDH060 127,95 128,45 0,55 0,59 0,01%

ACDDH060 128,5 129,55 1,05 6,22 0,01%

ACDDH060 214,7 215,8 1,1 0,01 0,02%

ACDDH060 215,8 216,45 0,65 0,49 2,68%

ACDDH060 216,45 217,15 0,7 0,09 0,11%

ACDDH060 217,15 218,25 1,1 0,06 0,01%

ACDDH060 218,25 219,4 1,15 0,16 0,02%

ACDDH060 219,4 220,3 0,9 0,11 0,09%

ACDDH060 220,3 221 0,7 1,41 0,87%

ACDDH060 221 221,9 0,9 1,31 0,07%

ACDDH062 348,8 349 0,2 11,8 4,77%

ACDDH062 349 349,3 0,3 5,81 1,01%

ACDDH062 349,3 349,6 0,6 1,48 0,04%

ACDDH062 349,6 350 0,4 0,92 0,01%

ACDDH062 350 350,3 0,3 1 0,01

ACDDH062 350,3 350,7 0,4 0,8 0,01

ACDDH062 350,7 351 0,3 0,36 0,01

ACDDH062 351 351,5 0,5 0,33 0,01

ACDDH062 351,5 352,2 0,7 0,41 0,01

ACDDH062 352,2 352,5 0,3 1,33 0,01

ACDDH062 352,5 352,8 0,3 12,4 0,34

ACDDH062 352,8 353,1 0,3 0,98 0,26

ACDDH062 353,1 353,4 0,3 1,22 0,01

ACDDH062 353,4 353,7 0,3 1,43 0,10

ACDDH062 353,7 354 0,3 0,62 0,38

ACDDH062 354 354,4 0,4 0,82 0,01

ACDDH062 354,4 355 0,6 1,06 0,01

ACDDH062 355 355,4 0,4 1,29 0,01

ACDDH062 355,4 355,7 0,3 0,84 0,01

ACDDH062 355,7 356 0,3 0,48 0,01

ACDDH062 356 357 1 0,55 0,01

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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