Dubai/Jerusalem, ⁠17. Mrz (Reuters) - Das israelische Militär hat nach Regierungsangaben bei Luftangriffen in der Nacht zum Dienstag den iranischen Sicherheitschef Ali Laridschani ‌getötet. Auch der Kommandeur der Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, sei ums Leben gekommen, teilte ⁠Verteidigungsminister ⁠Israel Katz mit. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die "Eliminierung hochrangiger Vertreter des iranischen Regimes" angeordnet, hieß es in einer Mitteilung seines Büros. Eine Stellungnahme aus ‌Teheran lag zunächst nicht ‌vor.

Laridschani ist der ranghöchste Vertreter des Iran, der seit dem Tod von Staatsoberhaupt ⁠Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde. Chamenei war ‌am 28. Februar, ⁠dem ersten Tag der israelisch-amerikanischen Luftangriffe, ums Leben gekommen. Zu Soleimani erklärte Katz, dieser habe die Basidsch-Kräfte befehligt. ‌Die paramilitärische ⁠Miliz untersteht den Revolutionsgarden ⁠und wird oft zur Niederschlagung von Protesten im Iran eingesetzt. Die iranischen Streitkräfte setzten unterdessen seine Angriffe auf die Golfanrainer fort, was die Energiepreise in die Höhe trieb.

(Bericht von Jana Choukeir und Maayan LubellBearbeitet von Alexander ⁠RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)