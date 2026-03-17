Israel: Wichtiger iranischer Funktionär Laridschani getötet

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN (dpa-AFX) - Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Laridschani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben./arb/DP/nas

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