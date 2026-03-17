Israel: Wichtiger iranischer Funktionär Laridschani getötet
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Laridschani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben./arb/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Übernahmeangebot der UnicreditWas Commerzbank-Aktionäre jetzt wissen müssenheute, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista