Kallas: EU hat sich auf Unberechenbarkeit der USA unter Trump eingestellt

Reuters · Uhr
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Brüssel, ⁠17. Mrz (Reuters) - Die Europäische Union hat sich ein Jahr nach der Rückkehr von US-Präsident Donald ‌Trump ins Weiße Haus nach den Worten ihrer Außenbeauftragten Kaja ⁠Kallas ⁠auf die Unberechenbarkeit der Vereinigten Staaten eingestellt. "Natürlich sind wir Verbündete der USA, aber wir verstehen ihre jüngsten Schritte nicht ‌wirklich", sagte Kallas ‌in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. "Ich denke, nach ⁠diesem einen Jahr ist ziemlich klar, ‌dass wir ⁠es vor allem mit Unberechenbarkeit zu tun haben." Man sei nun gelassener, weil man ‌ständig mit ⁠Überraschungen rechne. "Wir nehmen ⁠es, wie es kommt, bewahren einen kühlen Kopf und bleiben konzentriert", fügte sie hinzu.

(Bericht von Andrew Gray, geschrieben von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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