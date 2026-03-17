Kallas: Keine Interesse an neuen Energieabkommen mit Russand in der EU

Brüssel, ⁠17. Mrz (Reuters) - In der Europäischen Union gibt es nach den Worten ihrer Außenbeauftragten Kaja Kallas trotz steigender ‌Preise für Öl und Gas kein Interesse an neuen Energieabkommen mit ⁠Russland. ⁠Auch hinter verschlossenen Türen gebe es dafür keine Bereitschaft, sagte Kallas in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Eine Rückkehr ‌zum "Business as usual" würde ‌nur zu weiteren Kriegen führen. "Wir müssen also sehr wachsam sein und ⁠Russland nicht geben, was es will, ‌denn sein Appetit ⁠wird nur noch wachsen", sagte Kallas. Allerdings haben Länder wie Ungarn und die Slowakei mit ‌engeren Beziehungen ⁠zu Moskau wegen ihrer ⁠Abhängigkeit von russischer Energie wiederholt die Unterstützung der EU für die Ukraine behindert.

(Bericht von Andrew Gray, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)