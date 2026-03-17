Kreise: UBS von globalem Technikausfall betroffen
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Bei der Schweizer Großbank UBS ist es Insidern zufolge am Dienstag zu einem globalen Technikausfall gekommen. Dieser habe das Handelsgeschäft der Bank teilweise beeinträchtigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Abend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bank habe die Ursache identifiziert und ein Korrekturprogramm implementiert, so dass sich die Situation verbessern sollte, hieß es weiter. Die UBS war auf Anfrage der Schweizer Nachrichtenagentur AWP bisher nicht für eine Stellungnahme erreichbar./ls/jb/AWP/stw
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