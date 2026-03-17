Leonardo: Trumps Drohgebärden und der Masterplan 2030 sind neue Katalysatoren!
Leonardo: Trumps Drohgebärden und der Masterplan 2030 sind neue Katalysatoren!
Wie Leonardo die Welt schützt!
Leonardo ist der italienische Champion für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und hat sich längst von einem nationalen Prestige-Projekt zu einem globalen Powerhouse transformiert. Mit einem Portfolio, das von hochmodernen Hubschraubern über Elektroniksysteme für die Marine bis hin zu Cyber-Sicherheitslösungen reicht, ist Leonardo heute der technologische Herzschlag der europäischen Rüstungsindustrie. Doch was das Unternehmen für Investoren so sexy macht, ist die Zwitterrolle als europäischer Souveränitätsgarant mit tiefen Wurzeln im US-Markt.
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Endlos Turbo Long 40,9919 open end: Basiswert Leonardo S.p.A.
DU4JKZ
Quelle: DZ BANK: Geld 17.03. 11:55:51, Brief 17.03. 11:55:51
|2,17 EUR
|2,18 EUR
|-5,24%
|Basiswertkurs: 62,64 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Milan SeDex , 11:44:39
|Basispreis
|40,9919 EUR
|Knock-Out-Barriere
|40,9919 EUR
|Hebel
|2,88x
|Abstand zum Basispreis in %
|34,48%
|Abstand zum Knock-Out in %
|34,48%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
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