W​e​r​b​u​n​g von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Leonardo: Trumps Drohgebärden und der Masterplan 2030 sind neue Katalysatoren!

DZ BANK · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

Leonardo: Trumps Drohgebärden und der Masterplan 2030 sind neue Katalysatoren!


Leonardo transformiert sich mit dem „Michelangelo Dome“ zum digitalen Architekten der globalen Sicherheit. Während Trumps geopolitischer Druck Europa zur Souveränität zwingt, profitiert Leonardo über seine US-Tochter DRS gleichzeitig vom geplanten 1,5 Billionen-USD-Budget der Amerikaner. Mit einer EBITA-Wachstumsrate von 15,5 % bis 2030 und erwarteten kumulierten Aufträgen von 142 Milliarden Euro setzt das Unternehmen zu einem beispiellosen Sprung an. Für Börsianer bietet die Aktie aktuell ein hochattraktives Profil zwischen europäischer Krisenvorsorge und US-Wachstumsboom.

Wie Leonardo die Welt schützt!

Leonardo ist der italienische Champion für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und hat sich längst von einem nationalen Prestige-Projekt zu einem globalen Powerhouse transformiert. Mit einem Portfolio, das von hochmodernen Hubschraubern über Elektroniksysteme für die Marine bis hin zu Cyber-Sicherheitslösungen reicht, ist Leonardo heute der technologische Herzschlag der europäischen Rüstungsindustrie. Doch was das Unternehmen für Investoren so sexy macht, ist die Zwitterrolle als europäischer Souveränitätsgarant mit tiefen Wurzeln im US-Markt.




 
 

Endlos Turbo Long 40,9919 open end: Basiswert Leonardo S.p.A.

DU4JKZ
Quelle: DZ BANK: Geld 17.03. 11:55:51, Brief 17.03. 11:55:51
2,17 EUR 2,18 EUR -5,24% Basiswertkurs: 62,64 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Milan SeDex , 11:44:39
Basispreis 40,9919 EUR Knock-Out-Barriere 40,9919 EUR
Hebel 2,88x Abstand zum Basispreis in % 34,48%
Abstand zum Knock-Out in % 34,48% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Leonardo
LEONARDO ADR 1/2/EO 4,40
F
FTSE MIB

Das könnte dich auch interessieren

Konzern liefert starken Ausblick
Leonardo-Aktie mit Kurssprung: Rüstungswerte ziehen an12. März · dpa-AFX
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Märkte heute 16.03.2026
Unicredit will Commerzbank kaufen – KI-Deal für Nebiusgestern, 11:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Frachtfluggesellschaft
Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjetgestern, 16:10 Uhr · dpa-AFX
Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietetheute, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?15. März · Acatis
Alle Premium-News