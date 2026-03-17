Leonardo: Trumps Drohgebärden und der Masterplan 2030 sind neue Katalysatoren!

Leonardo transformiert sich mit dem „Michelangelo Dome“ zum digitalen Architekten der globalen Sicherheit. Während Trumps geopolitischer Druck Europa zur Souveränität zwingt, profitiert Leonardo über seine US-Tochter DRS gleichzeitig vom geplanten 1,5 Billionen-USD-Budget der Amerikaner. Mit einer EBITA-Wachstumsrate von 15,5 % bis 2030 und erwarteten kumulierten Aufträgen von 142 Milliarden Euro setzt das Unternehmen zu einem beispiellosen Sprung an. Für Börsianer bietet die Aktie aktuell ein hochattraktives Profil zwischen europäischer Krisenvorsorge und US-Wachstumsboom.

Wie Leonardo die Welt schützt! Leonardo ist der italienische Champion für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und hat sich längst von einem nationalen Prestige-Projekt zu einem globalen Powerhouse transformiert. Mit einem Portfolio, das von hochmodernen Hubschraubern über Elektroniksysteme für die Marine bis hin zu Cyber-Sicherheitslösungen reicht, ist Leonardo heute der technologische Herzschlag der europäischen Rüstungsindustrie. Doch was das Unternehmen für Investoren so sexy macht, ist die Zwitterrolle als europäischer Souveränitätsgarant mit tiefen Wurzeln im US-Markt.







Endlos Turbo Long 40,9919 open end: Basiswert Leonardo S.p.A. DU4JKZ Quelle: DZ BANK: Geld 17.03. 11:55:51, Brief 17.03. 11:55:51 2,17 EUR 2,18 EUR -5,24% Basiswertkurs: 62,64 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Milan SeDex , 11:44:39 Basispreis 40,9919 EUR Knock-Out-Barriere 40,9919 EUR Hebel 2,88x Abstand zum Basispreis in % 34,48% Abstand zum Knock-Out in % 34,48% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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