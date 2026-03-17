Lufthansa macht neuen Vorschlag zu Piloten-Renten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Festgefahrener Tarifkonflikt

Frankfurt/Main (dpa) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt mit ihren Piloten hat die Lufthansa einen neuen Vorschlag zu den umstrittenen Betriebsrenten gemacht. Dieser sieht nach Unternehmensangaben einen Verzicht auf die bislang übliche Übergangsversorgung für vorzeitig ausscheidende Beschäftigte vor.

Die dafür aufgewendeten Mittel könnten kostenneutral in die betriebliche Altersversorgung sämtlicher Pilotinnen und Piloten einfließen und die Betriebsrenten für alle um bis zu 50 Prozent erhöhen, heißt es in einem Vorschlag an die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Kolleginnen und Kollegen, die absehbar vor der Übergangsversorgung stehen, müssen aber noch darauf vertrauen können.

Bislang verfalle die Übergangsversorgung für diejenigen, die bis zur gesetzlichen Altersgrenze von 65 Jahren fliegen wollen, argumentiert Lufthansa. Integrierte Systeme seien auch bei den von der VC als beispielhaft genannten Airlines KLM oder British Airways üblich.

Die VC hat im Streit um die Betriebsrenten bislang zwei Streikwellen veranstaltet. Erst vergangene Woche fielen wegen eines Ausstands Hunderte Flüge aus. Den neuen Vorschlag habe man erhalten und werde ihn in der Tarifkommission prüfen, wie eine VC-Sprecherin erklärte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

Österreichischer Stahlkonzern
Voestalpine erhält Bahn-Aufträge über 500 Millionen Eurogestern, 09:55 Uhr · Reuters
Voestalpine erhält Bahn-Aufträge über 500 Millionen Euro
Frankfurter Flughafen
Fraport will operatives Ergebnis weiter steigernheute, 06:30 Uhr · dpa-AFX
Fraport will operatives Ergebnis weiter steigern
Flughafen-Betreiber
Fraport richtet Dividende künftig an Verschuldung aus13. März · dpa-AFX
Fraport richtet Dividende künftig an Verschuldung aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietetheute, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?15. März · Acatis
Alle Premium-News