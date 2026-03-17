Medien: Israel versuchte Tötung Laridschanis

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel hat nach Medienberichten versucht, den einflussreichen iranischen Funktionär Ali Laridschani zu töten. Der Generalsekretär des Sicherheitsrates war nach übereinstimmenden israelischen Medienberichten Ziel eines nächtlichen Luftangriffs. Es sei aber noch unklar, ob Laridschani dabei getötet oder verletzt worden sei, hieß es unter Berufung auf namentlich nicht genannte israelische Repräsentanten.

Israel hat im aktuellen Krieg bereits Dutzende führende Persönlichkeiten des iranischen Machtapparats getötet. Irans oberster Führer Ali Chamenei war am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in der Hauptstadt Teheran getötet worden./le/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Übernahmeangebot der Unicredit
Was Commerzbank-Aktionäre jetzt wissen müssenheute, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?15. März · Acatis
Alle Premium-News