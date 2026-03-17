Mehr als 20 Tote bei Selbstmordanschlägen in Nigeria

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Maiduguri, 17. ⁠Mrz (Reuters) - Bei einer Serie mutmaßlicher Selbstmordanschläge in der nigerianischen Stadt Maiduguri sind am Montag mindestens 23 Menschen getötet worden. Zudem seien 108 weitere Menschen ‌verletzt worden, teilte die Polizei im Bundesstaat Borno am späten Abend mit. Den Angaben zufolge ereignete ⁠sich die ⁠erste Explosion bei einem Postamt im Stadtzentrum, unmittelbar gefolgt von einer weiteren auf einem belebten Markt in der Nähe. Weitere Detonationen trafen das Lehrkrankenhaus der Universität von Maiduguri sowie den ‌östlichen Stadtteil Kaleri. Die Polizei geht ‌nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Anschläge von Selbstmordattentätern verübt wurden. Wer dahinter stecken könnte, ⁠wurde zunächst nicht gesagt. Die Sicherheitskräfte verstärkten Patrouillen in ‌der Stadt, um weitere ⁠Anschläge zu verhindern.

Maiduguri ist die Hauptstadt des Bundesstaates Borno im Nordosten Nigerias. In der Region verüben die Islamisten-Gruppe Boko Haram und der ‌westafrikanische Ableger der ⁠Extremisten-Miliz Islamischer Staat (ISWAP) seit Jahren ⁠immer wieder Anschläge auf Zivilisten und staatliche Einrichtungen. Die Extremisten kämpfen für die Errichtung eines Gottesstaates. In dem Konflikt sind bereits Zehntausende Menschen getötet und rund zwei Millionen in die Flucht getrieben worden.

(Bericht von Ahmed Kingimi, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietetheute, 08:43 Uhr · onvista
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe
Dax Tagesrückblick 16.03.2026
Dax stabilisiert sich - Übernahmeangebot für Commerzbankgestern, 16:59 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Italienische Großbank will Dax-Konzern kaufen
Unicredit gibt Übernahmeangebot für Commerzbank abgestern, 07:04 Uhr · onvista
Unicredit gibt Übernahmeangebot für Commerzbank ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietetheute, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?15. März · Acatis
Alle Premium-News