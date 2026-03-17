W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

NIO Aktie vor dem Comeback? Erstes profitables Quartal sorgt für Hoffnung!

WH Selfinvest · Uhr

Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der NIO Aktie.

Artikel teilen:

NIO Aktie vor dem Comeback? Erstes profitables Quartal sorgt für Hoffnung!



Der chinesische Elektroautohersteller NIO Inc. sorgt im März 2026 wieder für Aufmerksamkeit an der Börse. Nach Jahren hoher Investitionen und teilweise deutlicher Verluste konnte das Unternehmen zuletzt erstmals ein profitables Quartal vermelden. Für viele Investoren gilt dies als möglicher Wendepunkt, nachdem die Aktie in den vergangenen Jahren stark unter Druck geraten war. Gleichzeitig arbeitet NIO weiterhin an seiner Expansion, neuen Fahrzeugmodellen sowie dem Ausbau der eigenen Batteriewechsel-Infrastruktur, die als eines der zentralen Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens gilt.


Die Frage für Anleger lautet nun: Handelt es sich tatsächlich um den Beginn eines nachhaltigen Turnarounds oder nur um eine kurzfristige Erholung? In unserer aktuellen Analyse werfen wir einen Blick auf die neuesten Quartalszahlen, die strategischen Projekte des Unternehmens und die Entwicklung der Aktie im Chart. Zudem ordnen wir ein, welche Chancen und Risiken sich für die NIO-Aktie ergeben und ob der Elektroautohersteller den Weg zu dauerhaftem Wachstum und Profitabilität einschlagen kann.


Auszug, hier geht´s zum vollständigen Artikel und zum Video!


Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:


 


Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:



Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NIO
NIO (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street: Moderate Gewinne vor US-Zinsentscheidheute, 12:49 Uhr · dpa-AFX
Wall Street: Moderate Gewinne vor US-Zinsentscheid
Volkswagen Aktie 2026: Niedriges KGV, hohe Dividende – Turnaround oder Value-Trap?
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 17:40 Uhr · WH Selfinvest
Volkswagen Aktie 2026: Niedriges KGV, hohe Dividende – Turnaround oder Value-Trap?
BYD überholt
VW erobert Marktführerschaft in China zurück13. März · Reuters
VW erobert Marktführerschaft in China zurück
Ehemaliger Dax-Konzern
Porsche-Aktie erreicht schon wieder Rekordtief13. März · dpa-AFX
Porsche-Aktie erreicht schon wieder Rekordtief
Aspex fordert Rückzug aus vielen Regionen
Großaktionär von Delivery Hero macht Druck auf Vorstand13. März · Reuters
Großaktionär von Delivery Hero macht Druck auf Vorstand
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietetheute, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?15. März · Acatis
Alle Premium-News