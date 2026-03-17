Ölpreis - Brent - Dreistellige Notierungen und pot. Stopp-Marken

Obwohl erst Mitte des Monats ist, hat der Ölpreis allein im März bereits um 45 % zugelegt. Im bisherigen Jahresverlauf 2026 summiert sich das Kursplus auf 70 % und auch eine Tageshandelsspanne von 36 USD wie zu Beginn der vergangenen Woche ist alles andere als alltäglich. Damit wird es Zeit für ein Update zu unseren letzten Einschätzungen (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 3. und 9. März ). Der Spurt über die Schlüsselzone aus dem Abwärtstrend seit April 2024 und der 90-Monats-Linie (akt. bei 71,44/72,77 USD) hat seine Wirkung nicht verfehlt. Zusammen mit einer im Monatschart äußerst selten vorkommenden Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 73,91 USD) entsteht hier ein wichtiger Rückzugsbereich für das „schwarze Gold“. Vielleicht noch bedeutender ist die Nackenlinie des zuletzt immer wieder diskutierten Doppelbodens bei rund 80 USD. Eine weitere Unterstützung definiert das Hoch vom April 2024 bei 93,75 USD. Wenngleich der Ölpreis das Kursziel aus dem o. g. Doppelboden von „wieder dreistelligen Notierungen“ in Rekordtempo abgearbeitet hat, verfestigt sich der Aufwärtstrend des „schwarzen Goldes“. Letzteres dokumentiert auch der langfristige Monats-MACD.

Ölpreis - Brent (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ölpreis - Brent

Quelle: LSEG, tradesignal²

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