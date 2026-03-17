Vorbörse 17.03.2026

Ölpreise ziehen leicht an - Dax startet verhalten

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach seinem soliden Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag bei einem wieder leicht höheren Ölpreis verhalten starten. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 23.493 Punkten und damit etwa 0,3 Prozent im Minus.

Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 102,5 Dollar etwas mehr als tags zuvor. Zum Start der Vorwoche war mit fast 120 Dollar noch der höchste Stand seit 2022 erreicht worden, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen entsprechend alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

Krieg in Nahost
Trump-Berater: Ohne Iran-Gefahr wäre Öl deutlich billigergestern · 11:22 Uhr · Reuters
Trump-Berater: Ohne Iran-Gefahr wäre Öl deutlich billiger

Wall Street ist im Plus

Nach den jüngsten Kursverlusten wegen des Iran-Krieges haben sich die Anleger am ersten Handelstag der dritten Kriegswoche etwas mutiger gegeben. Im Tagesverlauf nachgebende Ölpreise und eine Rally im Chipsektor sorgten am Montag für etwas Rückenwind an den Aktienmärkten. 

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.946+ 0,83 Prozent
S&P 5006.699+ 1,01 Prozent
Nasdaq 24.655+ 1,13 Prozent

Verluste in China und Japan, Hang Seng im Plus

In Asien haben sich am Dienstag die Ausschläge an den wichtigsten Aktienmärkten in Grenzen gehalten. Während es in Japan und den chinesischen Festlandsbörsen leicht nach unten ging, zog der Hang-Seng-Index in Sonderverwaltungszone Hongkong leicht an.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22553.700- 0,09 Prozent
Hang Seng25.864+ 0,12 Prozent
CSI 3004.639- 0.70 Prozent
Turbulenzen durch Krieg im Iran
Ihr fragt, unsere Expertin antwortet13.03.2026 · 18:00 Uhr · onvista
Nadine Heemann vom Family Office "Nahe.Invest"

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,08- 0,09 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,95+ 0.007 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,24+ 0.025 Prozentpunkte
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützengestern · 16:57 Uhr · dpa-AFX

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1470- 0,30 Prozent
Dollar in Yen159,42+ 0,22 Prozent
Euro in Yen182,86- 0,09 Prozent
Devisen: Erholung treibt Euro über 1,15 US-Dollargestern · 19:39 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

SortePreisVeränderung
Brent104,68 USD+ 4,46 USD
WTI98,18 USD+ 5,01 USD
Iran-Krieg
Greenpeace-Studie: Ölkonzerne mit Millionen-Übergewinnen an Tankstellengestern · 12:51 Uhr · Reuters
Greenpeace-Studie: Ölkonzerne mit Millionen-Übergewinnen an Tankstellen

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 86 (92) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 190 (200) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 100 (99) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 100 (99) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 30 (36) EUR - 'OUTPERFORM'

Aktien direkt über onvista handeln

- BARCLAYS HEBT ALIGN TECHNOLOGY AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 200 USD

- HSBC SENKT ELI LILLY AUF 'REDUCE' - ZIEL 850 USD

- BARCLAYS HEBT NESTE AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 32 (17) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BP AUF 650 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 27 (22,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 4500 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 94 (78) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 160 (137) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT UNITE GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 520 (615) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3550 (3650) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 28 (22) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 12 (11,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 20,50 (18,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 1360 (1190) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN STARTET COMET MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 335 CHF

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (10.30 h Pk)

07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (11.00 Pk)

09:00 DEU: Sartorius, Capital Markets Day

11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt

17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz

22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen

23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen

USA: Qualcomm, Hauptversammlung

USA: Nvidia, Investor Day 

Termine Konjunktur 

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Index 3/26

15:00 USA: Frühindikator 2/26

15:00 USA: Hausverkäufe 2/26

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ö
Ölpreis Brent
D
DAX
D
Dow Jones
Nvidia
S
S&P 500
U
US Tech 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
NASDAQ 100
Zalando
N
Nikkei
Shell
BMW
Ö
Ölpreis WTI
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
BP
TotalEnergies (ehem. Total)
Eni
Enel
Eli Lilly and Company
BMW Vz.
Hypoport
Qualcomm
HSBC
CTS Eventim
Sartorius Vz.
Fraport
JP Morgan
Vinci
Dermapharm
NESTE CORP
Givaudan
H
Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
Barclays
D
DAX (Kursindex)
DocuSign
Sartorius St.
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
INSTONE REAL ESTATE
Springer Nature
Comet Holding
Align Technology
Prudential
UNITE GROUP
BP ADR
IG Group Holdings
JCDecaux
SP Group

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