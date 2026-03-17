Ölpreise ziehen leicht an - Dax startet verhalten

Nach seinem soliden Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag bei einem wieder leicht höheren Ölpreis verhalten starten. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 23.493 Punkten und damit etwa 0,3 Prozent im Minus.

Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 102,5 Dollar etwas mehr als tags zuvor. Zum Start der Vorwoche war mit fast 120 Dollar noch der höchste Stand seit 2022 erreicht worden, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen entsprechend alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

Wall Street ist im Plus

Nach den jüngsten Kursverlusten wegen des Iran-Krieges haben sich die Anleger am ersten Handelstag der dritten Kriegswoche etwas mutiger gegeben. Im Tagesverlauf nachgebende Ölpreise und eine Rally im Chipsektor sorgten am Montag für etwas Rückenwind an den Aktienmärkten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.946 + 0,83 Prozent S&P 500 6.699 + 1,01 Prozent Nasdaq 24.655 + 1,13 Prozent

Verluste in China und Japan, Hang Seng im Plus

In Asien haben sich am Dienstag die Ausschläge an den wichtigsten Aktienmärkten in Grenzen gehalten. Während es in Japan und den chinesischen Festlandsbörsen leicht nach unten ging, zog der Hang-Seng-Index in Sonderverwaltungszone Hongkong leicht an.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 53.700 - 0,09 Prozent Hang Seng 25.864 + 0,12 Prozent CSI 300 4.639 - 0.70 Prozent

Turbulenzen durch Krieg im Iran Ihr fragt, unsere Expertin antwortet 13.03.2026 · 18:00 Uhr · onvista

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,08 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,95 + 0.007 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,24 + 0.025 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 104,68 USD + 4,46 USD WTI 98,18 USD + 5,01 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 86 (92) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 190 (200) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 100 (99) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 100 (99) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 30 (36) EUR - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ALIGN TECHNOLOGY AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 200 USD

- HSBC SENKT ELI LILLY AUF 'REDUCE' - ZIEL 850 USD

- BARCLAYS HEBT NESTE AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 32 (17) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BP AUF 650 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 27 (22,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 4500 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 94 (78) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 160 (137) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT UNITE GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 520 (615) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3550 (3650) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 28 (22) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 12 (11,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 20,50 (18,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 1360 (1190) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN STARTET COMET MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 335 CHF

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (10.30 h Pk)

07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (11.00 Pk)

09:00 DEU: Sartorius, Capital Markets Day

11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt

17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz

22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen

23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen

USA: Qualcomm, Hauptversammlung

USA: Nvidia, Investor Day

Termine Konjunktur

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Index 3/26

15:00 USA: Frühindikator 2/26

15:00 USA: Hausverkäufe 2/26

(mit Material von dpa-AFX)