Iran-Krieg

Ölpreise legen wieder zu - Förderung auf wichtigen Ölfeldern beeinträchtigt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Thaiview/Shutterstock.com

Am Dienstag sind die Ölpreise nach einem Rückgang zu Beginn der Woche wieder gestiegen. Am Morgen wurde für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Mai 103,81 US-Dollar bezahlt und damit etwa dreieinhalb Prozent mehr als am Vortag. Das Hoch lag vor gut einer Woche bei knapp 120 Dollar. Am Montag war der Preis für Rohöl aus der Nordsee zeitweise bis auf 100 Dollar gesunken.

Zuletzt haben Angriffe des Irans die Ölwirtschaft in der Region am Persischen Golf weiter beeinträchtigt. In den Vereinigten Arabischen Emirate wurde die Förderung im Shah-Ölfeld eingestellt. Auch ein irakisches Ölfeld sowie ein wichtiger Hafen der Emirate wurden von iranischen Drohnen und Raketen angegriffen.

Die Lage auf dem Ölmarkt bleibt wegen der Furcht vor Lieferengpässen angespannt, nachdem der Krieg im Nahen Osten in seine dritte Woche geht. Die starken Einschränkungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus am Persischen Golf beginnen sich vor allem auf Verbraucher in Asien auszuwirken, die auf die Öllieferungen aus der Golfregion besonders angewiesen sind.

Dennoch zeigt sich am Ölmarkt nach Einschätzung des Analysten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners weiter die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Iran-Kriegs. Er verweist darauf, dass die Preise für kurzfristig lieferbares Öl deutlich höher sind als Preise mit längeren Lieferzeiten. Während die Preise mit Lieferung im Mai bei 100 Dollar und darüber liegen, kostet Rohöl auf dem Weltmarkt mit Lieferungen im September weniger als 90 Dollar.

Zuletzt hat auch die Internationale Energieagentur (IEA) nach dem Start der Freigabe strategischer Ölreserven auf eine schnelle Beruhigung der Märkte gesetzt. "Angesichts dieser beispiellosen Maßnahme hoffe ich sehr, dass sich die Lage rasch klärt, damit sich die Märkte wieder erholen können", sagte IEA-Chef Fatih Birol. "Dieses rasche Eingreifen der IEA wirkte beruhigend auf die Märkte."

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Krieg
Ölpreise drehen in die Verlustzonegestern, 15:28 Uhr · dpa-AFX
Ölpreise drehen in die Verlustzone
Krieg in Nahost
Trump-Berater: Ohne Iran-Gefahr wäre Öl deutlich billigergestern, 11:22 Uhr · Reuters
Trump-Berater: Ohne Iran-Gefahr wäre Öl deutlich billiger
Brent bei über 105 Dollar
Ölpreise steigen weiter - Iranische Exportanlagen im Blickgestern, 07:43 Uhr · Reuters
Kursverläufe sind vor einer Ölbohranlage zu sehen.
Wegen Preisanstieg
USA geben Kauf russischen Öls frei13. März · Reuters
Ein Tanker wird beladen.
Spannungen an zentraler Ölroute
Chamenei will Straße von Hormus für längere Zeit schließen12. März · Reuters
Chamenei will Straße von Hormus für längere Zeit schließen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?15. März · Acatis
Alle Premium-News