Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

17.03.2026 / 14:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      17.03.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Vorläufige Zahlen 2025: Rekordumsatz und starke UK-Dynamik untermauern
Wachstumsstory

Cantourage hat heute vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025
veröffentlicht, die unsere jüngsten Prognosen (vgl. Comment vom 09.03.2026)
weitgehend bestätigen und die operative Dynamik des Unternehmens
unterstreichen.

Top-Line nahezu punktgenau auf unseren Schätzungen: Mit einem Konzernumsatz
von 92,8 Mio. EUR (Vj.: 50,9 Mio. EUR; +82,3% yoy) hat Cantourage die Erlöse
im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Unsere Schätzung von 93,0 Mio. EUR
wurde damit nahezu punktgenau getroffen. Wesentlicher Wachstumstreiber war
neben der Marktausweitung in Deutschland die internationale Expansion.
Besonders hervorzuheben ist die Performance im Vereinigten Königreich, das
bereits mehr als 20% zum Konzernumsatz beisteuerte. Dies belegt die
erfolgreiche Skalierbarkeit der 'Fast-Track-Access"-Plattform über den
Heimatmarkt hinaus. Mit dem geplanten Roll-out des Geschäftsmodells in
weitere europäische Schlüsselmärkte wie Frankreich, Spanien und Italien
verfügt Cantourage zudem über eine vielversprechende Pipeline, um die
paneuropäische Marktpräsenz sukzessive zu verbreitern und die Abhängigkeit
von einzelnen Jurisdiktionen weiter zu reduzieren.

EBITDA-Wachstum trotz Preisdruck im Discount-Segment: Das vorläufige EBITDA
stieg auf 5,7 Mio. EUR (Vj.: 3,5 Mio. EUR). Damit lag das Ergebnis leicht
unter unserer Prognose von 6,0 Mio. EUR. Hintergrund für diese geringfügige
Abweichung war ein intensivierter Preiswettbewerb im deutschen
Niedrigpreissegment für Medizinalcannabisblüten, der insbesondere in den
Sommermonaten 2025 auf die Margen drückte. Cantourage hat hierauf proaktiv
reagiert und das Portfolio verstärkt in Richtung margenstarker
Premiumprodukte diversifiziert. Wir werten diesen Fokus auf die strukturelle
Profitabilität positiv, da das Unternehmen durch sein Netzwerk von über 30
exklusiven Anbaupartnern über einen deutlichen Qualitätsvorsprung gegenüber
rein preisgetriebenen Wettbewerbern verfügt.

Operativer Hebel intakt: Trotz des temporären Preisdrucks im Breitengeschäft
zeigt die Entwicklung des EBITDA, dass Cantourage zunehmend von
Skaleneffekten und einer optimierten Supply Chain profitiert. Mit dem Fokus
auf das Premiumsegment und dem wachsenden Anteil des margenstarken
UK-Geschäfts dürfte sich die Ertragsqualität in den kommenden Quartalen
weiter stabilisieren.

Fazit: Die vorläufigen Zahlen bestätigen den von uns skizzierten
Expansionskurs. Cantourage festigt seine Position als paneuropäischer Player
und beweist Resilienz gegenüber Marktschwankungen im deutschen Kernmarkt. Da
die Zahlen im Rahmen der Erwartungen liegen und die langfristige
Investmentstory (Skalierbarkeit, IFRS-Umstellung als 'Ergebnisturbo",
Asset-light-Modell) intakt ist, sehen wir derzeit keinen Anpassungsbedarf
bei unseren Schätzungen für 2026 ff. Angesichts einer attraktiven Bewertung
mit einem EV/EBITDA 2026e Multiple von lediglich 6,9x bestätigen wir unsere
'Kaufen"-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 8,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a269cc904c80e769c9452cc46c8c76ce

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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