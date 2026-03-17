Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG

17.03.2026 / 09:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd.

     Unternehmen:               Electro Optic Systems Holdings Ltd.
     ISIN:                      AU000000EOS8

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      17.03.2026
     Kursziel:                  16,00 AUD
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Sicherheit im Luftraum - Wie EOS den weltweiten Markt für Drohnenabwehr
gestaltet

Die australische Electro Optic Systems Holdings Ltd. (EOS) ist ein
international führender Anbieter hochentwickelter Verteidigungssysteme mit
Fokus auf Remote Weapon Systems (RWS), High Energy Laser Weapons (HELW)
sowie Space Control. Das Unternehmen adressiert v.a. staatliche und
militärische Kunden der NATO sowie Länder im Mittleren Osten und Ostasien.
Während das RWS-Segment aktuell die kommerzielle Basis bildet, verfügt EOS
insbesondere im Bereich Hochenergielaser über eine strategisch herausragende
Position außerhalb der USA.

Das Marktumfeld ist vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer
Spannungen, des Russland-Ukraine-Krieges sowie Iran-Konflikts und steigender
sicherheitspolitischer Anforderungen zunehmend attraktiv und zeichnet sich
durch steigende NATO-Budgets aus, die perspektivisch auf Zielquoten von bis
zu 5% des BIP steigen sollen. Im weltweiten Verteidigungsmarkt sowie beim
Schutz kritischer Infrastruktur gewinnt insbesondere der Bereich
Drohnenabwehr massiv an Bedeutung. Der globale Markt für Drohnenabwehr
dürfte nach aktuellen Schätzungen von Grand View Research mit einer CAGR von
über 20% wachsen und bis 2033 ein Volumen von rund 19,8 Mrd. USD erreichen.

EOS grenzt sich in diesem wettbewerbsintensiven und oligopolistisch
geprägten Umfeld durch technologische Exzellenz und hohe vertikale
Integration ab. Im RWS-Bereich führt die Kombination aus Sensorik, Software
und Hardware zu einer in Feldtests nachgewiesen gesteigerten Zielpräzision
im Vergleich mit der Konkurrenz. Das modulare Design ermöglicht zudem
flexible Plattformintegration und erleichtert Folgeaufträge. Im HELW-Segment
verfügt EOS über 100-kW-Systeme und zählt damit zur technologischen
Weltspitze außerhalb der USA. Besonders hervorzuheben ist die
Exportfähigkeit der Systeme, die EOS in vielen internationalen Märkten
handlungsfähig macht, während Wettbewerber mit vergleichbaren
Leistungslevels (insb. aus Israel und USA) oftmals Restriktionen
unterliegen.

Das Jahr 2025 war von Rekordauftragsgewinnen geprägt, darunter insbesondere
der strategisch bedeutsame HELW-Vertrag mit den Niederlanden (125 Mio. AUD)
sowie weitere relevante RWS-Aufträge aus NATO- und Partnerstaaten. Der
Auftragsbestand befindet sich auf einem historischen Höchststand i.H.v. 459
Mio. AUD und wird in Teilen bereits 2026 umsatzwirksam. Für 2026 erwarten
wir daher einen deutlichen Umsatzsprung auf 234 Mio. AUD, was einem hohen
zweistelligen Wachstum ggü. dem Vorjahr entspricht. Erstmals sollten dabei
relevante Umsätze im zweistelligen Mio.-AUD-Bereich aus HELW-Systemen
realisiert werden. Operativ rechnen wir mit einem EBITDA leicht oberhalb des
Break-Even-Niveaus, getragen durch die höhere Umsatzbasis bei
unterproportional steigenden Kosten. Für die Folgejahre prognostizieren wir
ein hohes zweistelliges Umsatzwachstum, dessen Realisierung jedoch eine
Fortsetzung der positiven Auftragsdynamik voraussetzt.

Fazit: EOS befindet sich an einem strategischen Wendepunkt. Nach einer Phase
struktureller Neuausrichtung und operativer Volatilität dürfte das
Unternehmen ab 2026 in eine neue Wachstumsphase eintreten, getrieben durch
RWS-Folgeaufträge und den Markthochlauf von HELW-Systemen. Die Kombination
aus strukturell wachsendem Verteidigungsmarkt, technologischer
Differenzierung und zunehmender operativer Hebelwirkung bietet signifikantes
Upside-Potenzial, wenngleich aufgrund der geringeren Marktreife insbesondere
im HELW-Segment Risiken hinsichtlich der Auftragsgewinnung bestehen bleiben.
Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 16,00
AUD in unsere Coverage auf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a7acaa29803d5f4522c24043c7dc6fdb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=fe1c192d-21d4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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