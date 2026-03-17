Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG 17.03.2026 / 12:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Vorl. Zahlen 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.03.2026 Kursziel: EUR 30,84 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Rekord-Q4 - Pole-Position für KI-Rennen bereits gesichert!? Mit einem starken Q4 hat JDC (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) die eigene Jahres-Guidance im Wesentlichen erfüllt. Zwar lag der vorläufig berichtete Umsatz mit EUR 250 Mio. (+13,2%) leicht unterhalb der angehobenen Guidance (EUR 260 Mio. bis EUR 280 Mio.), dafür überzeugte die Gesellschaft beim EBITDA (EUR 20,2 Mio.; Guidance EUR 20-22 Mio.), das bereinigt um Sondereffekte sogar bei EUR 22,2 Mio. lag. Operativ wurden alle Ziele erreicht, wie u.a. die Integration der Morgen & Morgen-Daten in die JDC-Plattform (AuM > EUR 8 Mrd.), die Skalierung der eigenen KI-Plattform und die weitere Reduktion der Kosten pro Vertrag (Skaleneffekte). KI wird auch den Versicherungsmarkt massiv verändern, JDC ist dabei - nicht zuletzt auf Grund strategischer Assets, die vorausschauend in den letzten Jahren akquiriert wurden - u.E. sehr aussichtsreich positioniert. Auch wenn das schlechte Konsumklima und der von PE-gestützten Wettbewerbern forcierte Preiskampf kurzfristig belasten, ist JDC mit einem EV/Umsatz2026 von 1,07 bei klar zweistelligen Umsatzwachstumsraten und sichtbaren Skaleneffekten attraktiv bewertet. Unsere aktualiserte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 30,84; damit bestätigen wir unser Rating mit "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8611430dee15e03e178ae50e21a5b8e3 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

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