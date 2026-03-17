Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG

17.03.2026 / 12:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG

     Unternehmen:               JDC Group AG
     ISIN:                      DE000A0B9N37

     Anlass der Studie:         Vorl. Zahlen 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      17.03.2026
     Kursziel:                  EUR 30,84
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Rekord-Q4 - Pole-Position für KI-Rennen bereits gesichert!?

Mit einem starken Q4 hat JDC (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) die
eigene Jahres-Guidance im Wesentlichen erfüllt. Zwar lag der vorläufig
berichtete Umsatz mit EUR 250 Mio. (+13,2%) leicht unterhalb der angehobenen
Guidance (EUR 260 Mio. bis EUR 280 Mio.), dafür überzeugte die Gesellschaft beim
EBITDA (EUR 20,2 Mio.; Guidance EUR 20-22 Mio.), das bereinigt um Sondereffekte
sogar bei EUR 22,2 Mio. lag. Operativ wurden alle Ziele erreicht, wie u.a. die
Integration der Morgen & Morgen-Daten in die JDC-Plattform (AuM > EUR 8 Mrd.),
die Skalierung der eigenen KI-Plattform und die weitere Reduktion der Kosten
pro Vertrag (Skaleneffekte). KI wird auch den Versicherungsmarkt massiv
verändern, JDC ist dabei - nicht zuletzt auf Grund strategischer Assets, die
vorausschauend in den letzten Jahren akquiriert wurden - u.E. sehr
aussichtsreich positioniert. Auch wenn das schlechte Konsumklima und der von
PE-gestützten Wettbewerbern forcierte Preiskampf kurzfristig belasten, ist
JDC mit einem EV/Umsatz2026 von 1,07 bei klar zweistelligen
Umsatzwachstumsraten und sichtbaren Skaleneffekten attraktiv bewertet.

Unsere aktualiserte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 30,84; damit bestätigen wir unser Rating mit "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8611430dee15e03e178ae50e21a5b8e3
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e93669ff-21f3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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2292856 17.03.2026 CET/CEST

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