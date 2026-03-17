S&P 500® - Es steht einiges auf dem Spiel!
HSBC · Uhr
Es steht einiges auf dem Spiel!
Lange Zeit pendelten die amerikanischen Standardwerte zwischen 7.000 Punkten auf der Oberseite und 6.775 Punkten auf der Unterseite seitwärts. Diese Tradingrange hat der S&P 500® mittlerweile nach unten aufgelöst und damit ein Abschlagspotenzial von 225 Punkten aktiviert. In der Folge rücken nun die 200-Tage-Linie (akt. bei 6.608 Punkten) bzw. die Tiefs bei rund 6.550 Punkten in den Fokus. Ein Abgleiten unter diese Unterstützungszone würde für eine noch größere, obere Umkehrformation sorgen. Die Bedeutung des angeführten Rückzugsbereichs wird noch zusätzlich durch das untere Bollinger Band (auf Wochenbasis akt. bei 6.623 Punkten) untermauert. Im noch längerfristigen Monatsbereich steht zudem ein „Überrollen“ zu befürchten – und zwar nachdem das Aktienbarometer zuletzt mehrere Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern ausgebildet hatte. Letzteres schlägt sich auch im MACD und RSI nieder, die auf Monatsbasis gerade neue Ausstiegssignale generieren. Alle drei Zeitebenen – auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis – signalisieren derzeit also eine spürbare Zunahme der Abwärtsrisiken. Deshalb gilt es, die oben genannten Kernunterstützungen unbedingt zu verteidigen.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Lange Zeit pendelten die amerikanischen Standardwerte zwischen 7.000 Punkten auf der Oberseite und 6.775 Punkten auf der Unterseite seitwärts. Diese Tradingrange hat der S&P 500® mittlerweile nach unten aufgelöst und damit ein Abschlagspotenzial von 225 Punkten aktiviert. In der Folge rücken nun die 200-Tage-Linie (akt. bei 6.608 Punkten) bzw. die Tiefs bei rund 6.550 Punkten in den Fokus. Ein Abgleiten unter diese Unterstützungszone würde für eine noch größere, obere Umkehrformation sorgen. Die Bedeutung des angeführten Rückzugsbereichs wird noch zusätzlich durch das untere Bollinger Band (auf Wochenbasis akt. bei 6.623 Punkten) untermauert. Im noch längerfristigen Monatsbereich steht zudem ein „Überrollen“ zu befürchten – und zwar nachdem das Aktienbarometer zuletzt mehrere Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern ausgebildet hatte. Letzteres schlägt sich auch im MACD und RSI nieder, die auf Monatsbasis gerade neue Ausstiegssignale generieren. Alle drei Zeitebenen – auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis – signalisieren derzeit also eine spürbare Zunahme der Abwärtsrisiken. Deshalb gilt es, die oben genannten Kernunterstützungen unbedingt zu verteidigen.
S&P 500® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: Neuer Schwung für Bayer nach Kaufempfehlung und Studien-Datengestern, 10:34 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS: K+S und Konkurrenz geben Rallygewinne ab - Scotiabank skeptischgestern, 15:50 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich - Commerzbank im Fokusgestern, 17:16 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Übernahmeangebot der UnicreditWas Commerzbank-Aktionäre jetzt wissen müssenheute, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista