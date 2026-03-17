S&P 500® - Es steht einiges auf dem Spiel!

Lange Zeit pendelten die amerikanischen Standardwerte zwischen 7.000 Punkten auf der Oberseite und 6.775 Punkten auf der Unterseite seitwärts. Diese Tradingrange hat der S&P 500® mittlerweile nach unten aufgelöst und damit ein Abschlagspotenzial von 225 Punkten aktiviert. In der Folge rücken nun die 200-Tage-Linie (akt. bei 6.608 Punkten) bzw. die Tiefs bei rund 6.550 Punkten in den Fokus. Ein Abgleiten unter diese Unterstützungszone würde für eine noch größere, obere Umkehrformation sorgen. Die Bedeutung des angeführten Rückzugsbereichs wird noch zusätzlich durch das untere Bollinger Band (auf Wochenbasis akt. bei 6.623 Punkten) untermauert. Im noch längerfristigen Monatsbereich steht zudem ein „Überrollen“ zu befürchten – und zwar nachdem das Aktienbarometer zuletzt mehrere Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern ausgebildet hatte. Letzteres schlägt sich auch im MACD und RSI nieder, die auf Monatsbasis gerade neue Ausstiegssignale generieren. Alle drei Zeitebenen – auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis – signalisieren derzeit also eine spürbare Zunahme der Abwärtsrisiken. Deshalb gilt es, die oben genannten Kernunterstützungen unbedingt zu verteidigen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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