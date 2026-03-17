Silber – Neue Aufwärtswelle in Vorbereitung!

Silber präsentierte sich zuletzt im Schlepptau der Stärke des US-Dollars mit etwas deutlicheren Abschlägen. Angesichts der weiter eskalierenden Lage in Nahost dürfte Silber als günstige Alternative zu Gold von seinem Nimbus als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten profitieren. Auch technisch bleibt die Ausgangslage bei Silber unserer Einschätzung nach weiter bullisch, nachdem Rücksetzer im Bereich der Marke von 80 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden.

Die Lage – Nahost-Krise spitzt sich weiter zu – Starker US-Dollar drückt auf die Stimmung!

Bestimmendes Thema auf dem Parkett bleibt der weiter eskalierende Nahost-Konflikt. Nachdem konzertierten Angriff der USA und Israel auf den Iran wurden die Luftangriffe auf Ziele im Iran weiter fortgesetzt, wobei es laut US-Angaben gelang, einen Großteil der iranischen Militärinfrastruktur sowie unterirdische Atomanlagen zu zerstören. Der Iran weitete seinerseits die Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel sowie auf Ziele in mehreren Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien, Bahrain und auf US-Stützpunkte in der Golfregion aus. Nachdem der Iran damit gedroht hat, die Straße von Hormus, über die mehr als 20% der Öl- und Erdgastransporte abgewickelt werden, dauerhaft zu blockieren und mehrere Tanker und Frachtschiffe im Nahen Osten angegriffen hatte, droht eine weitere Eskalation im Nahost-Konflikt. Damit dürfte Silber als Krisenwährung weiter gefragt bleiben. Für Abgabedruck sorgte zuletzt die Stärke des US-Dollars. Angesichts der durch den starken Ölpreisanstieg weiter verstärkten Inflationssorgen dürfte die US-Notenbank die Leitzinsen bis auf Weiteres unverändert belassen. Entsprechend konnte der Greenback zuletzt gegenüber anderen Leitwährungen wie dem Euro deutlich zulegen, was den Kauf von Silber und anderen Edel-und Industriemetalle für Käufer außerhalb des US-Dollarraums verteuert.

Die Perspektive: KI- und Solar-Boom sorgen für Schwung, Investment-Nachfrage weiter auf hohem Niveau!

Als einer der wichtigsten Katalysatoren für Silber dürfte sich auch in 2026 die Nachfrage aus der Industrie erweisen. Silber spielt aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften und seiner elektrischen Leitfähigkeit nicht nur in der Elektrotechnik oder in der Automobilindustrie eine wichtige Rolle. Auch in anderen Schlüsselbranchen wie der Chip- und Halbleiterindustrie ist Silber gefragt, wobei hier die Nachfrage nach dem Industriemetall dank des KI-Booms und des weiter forcierten Data-Centerausbaus kräftig anziehen dürfte. Zusätzlich sorgt der weltweite Ausbau der Solarenergie im Zuge der Energiewende für weiteren Nachfrageimpuls. Moderne Hochleistungs-Solarzellen mit besonders hohem Wirkungsgrad benötigen deutlich größere Mengen Silber als herkömmliche Photovoltaikmodule. Entsprechend bieten die Schätzungen des Silver Instituts, die für 2026 gegenüber dem Vorjahr von einem Rückgang der Silbernachfrage aus der Industrie um -2% ausgehen, Luft nach oben. Deutlich zulegen dürfte angesichts des weiter eskalierenden Nahost-Krise hingegen die Investment-Nachfrage bei Silber. Hier rechnet das Silver-Institut in ihrer jüngsten Schätzung mit einem deutlichen Plus von 20% auf 227 Millionen Unzen, was dem höchsten Stand seit drei Jahren entsprechen würde.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen schwächer. Nachdem Kursavancen im Bereich der Marke von 95 USD abverkauft wurden, setzte der Silberpreis zuletzt seine Korrekturbewegung weiter fort. Bullisch zu werten ist jedoch die Tatsache, dass Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 80 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden. Wird die Marke von 80 USD erfolgreich verteidigt, könnte Silber nach Abschluss der Konsolidierung die Basis für eine neue Aufwärtsbewegung legen. Es bietet sich an, den Stop-Loss für bestehende Long-Positionen unterhalb des Verlaufstiefs von 70 USD abzusichern.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU74FE ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.