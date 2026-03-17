Zürich, ⁠17. Mrz (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr deutlich mehr für den Kauf ‌von Fremdwährungen ausgegeben. Die Notenbank kaufte 2025 in Summe Devisen ⁠im ⁠Wert von 5,2 Milliarden Franken, wie aus ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht hervorging. Im Jahr 2024 hatte ‌sie unter dem ‌Strich noch Fremdwährungen für netto 1,2 Milliarden Franken erworben. Die ⁠Devisenkäufe hätten dazu beigetragen, angemessene ‌monetäre Bedingungen ⁠sicherzustellen, so die SNB. Mit den Transaktionen ging die Notenbank gegen die wirtschaftsschädliche ‌übermäßige ⁠Aufwertung der in unsicheren ⁠Zeiten als sicherer Hafen gefragten Landeswährung vor.

(Bericht von Oliver Hirt und John Revill, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)