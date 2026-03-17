SNB schwächte Franken 2025 mit Milliarden-Währungskäufen
Zürich, 17. Mrz (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr deutlich mehr für den Kauf von Fremdwährungen ausgegeben. Die Notenbank kaufte 2025 in Summe Devisen im Wert von 5,2 Milliarden Franken, wie aus ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht hervorging. Im Jahr 2024 hatte sie unter dem Strich noch Fremdwährungen für netto 1,2 Milliarden Franken erworben. Die Devisenkäufe hätten dazu beigetragen, angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, so die SNB. Mit den Transaktionen ging die Notenbank gegen die wirtschaftsschädliche übermäßige Aufwertung der in unsicheren Zeiten als sicherer Hafen gefragten Landeswährung vor.
(Bericht von Oliver Hirt und John Revill, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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