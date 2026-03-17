Taliban: Mehr als 400 Tote bei pakistanischem Luftangriff auf Kabul

Kabul, 17. Mrz (Reuters) - ⁠Bei einem pakistanischen Luftangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der dort regierenden Taliban mindestens 408 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 265 Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Taliban-Regierung am Dienstag mit. Demnach sei eine Entzugsklinik für Drogenkranke getroffen worden. Die Regierung in Islamabad wies die Darstellung zurück und erklärte, der Schlag habe ‌einem Waffenlager von Terroristen gegolten. Der Vorfall markiert eine deutliche Eskalation im Konflikt der beiden Nachbarstaaten. Die Regierung in Islamabad wirft Afghanistan vor, militanten Gruppen Unterschlupf zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban ⁠weisen dies zurück ⁠und bezeichnen den Kampf gegen Extremisten als innerpakistanisches Problem.

Pakistan bezeichnete die Angaben aus Kabul als falsch und irreführend. Die Streitkräfte hätten in der Nacht zum Dienstag "präzise militärische Einrichtungen und Infrastruktur zur Unterstützung von Terroristen" ins Visier genommen, hieß es aus Islamabad. "Die sichtbaren Sekundärexplosionen nach den Einschlägen deuten eindeutig auf große Munitionsdepots vor Ort hin", schrieb Informationsminister Attaullah Tarar auf der Online-Plattform X. Ein Sprecher der pakistanischen Regierung kündigte an, die "Anti-Terror-Einsätze" würden fortgesetzt, ‌bis die "Extremisten und ihre Infrastruktur" beseitigt seien.

Vor Ort bot sich ein ‌Bild der Zerstörung. Als Reuters-Reporter das Gelände am Dienstag besuchten, zeugten geschwärzte Wände eines einstöckigen Gebäudes von den Feuern, die dort Stunden zuvor gewütet hatten. Von anderen Häusern blieben nur Schutthaufen aus Ziegeln, Metall und Holz zurück. Zwischen den Trümmern ⁠lagen persönliche Gegenstände der Patienten verstreut, darunter Kissen, Schuhe und Kleidungsstücke. Rettungskräfte suchten nach weiteren Opfern.

"WIE DER WELTUNTERGANG"

Augenzeugen ‌berichteten von drei Explosionen, die sich ereigneten, als die Menschen ⁠im Krankenhaus gerade ihr Abendgebet beendeten. "Der ganze Ort fing Feuer. Es war wie der Weltuntergang", sagte ein 50-jähriger Überlebender namens Ahmad, der in der Einrichtung behandelt wurde. "Meine Freunde verbrannten im Feuer, und wir konnten nicht alle retten." Nach Angaben des Taliban-Sprechers Hamdullah Fitrat handelte es sich um das ‌staatliche Omid-Krankenhaus, ein 2016 gegründetes Rehabilitationszentrum mit 2000 Betten, in ⁠dem Patienten lokalen Medienberichten zufolge auch berufliche Fortbildungen ⁠erhielten.

Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Afghanistan, Richard Bennett, zeigte sich bestürzt über die Berichte. Er forderte beide Seiten zur Deeskalation und zur Einhaltung des Völkerrechts auf. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden, nachdem China seine Bereitschaft erklärt hatte, im Konflikt zwischen den beiden Staaten zu vermitteln. Die Regierung in Peking mahnte beide Seiten, eine Ausweitung des Krieges zu vermeiden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die Beziehungen zwischen den muslimischen Nachbarn, die eine 2600 Kilometer lange Grenze teilen, haben sich zuletzt drastisch verschlechtert. Die jüngste Gewalteskalation ereignet sich nur wenige Tage vor dem Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr), das das Ende des heiligen Monats Ramadan markiert.

(Bericht von ⁠Mohammad Yunus Yawar in Kabul, Asif Shahzad in Islamabad und Ariba Shahid in Karachi, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)