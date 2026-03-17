UBS-Finanzchef: Fühlen uns wohl mit privaten Kreditfonds

Die Schweizer Großbank UBS sieht sich trotz drohender steigender Ausfallraten im Markt für Privatkreditfonds (Private Credit) gut gewappnet. Man fühle ‌sich mit dem Engagement in diesem Bereich wohl, sagte Finanzchef Todd Tuckner am Dienstag ⁠auf ⁠einer Investorenkonferenz der US-Bank Morgan Stanley. Das Kreditvolumen an Private-Credit-Fonds mache lediglich etwa 0,5 Prozent der gesamten Bilanzsumme aus. Das eigene Buch der UBS sei konservativ ‌aufgestellt. Die Kredite seien vorrangig ‌besichert ("senior secured") und der Anteil des Kreditvolumens an den Marktwerten sei tief.

Gleichzeitig mahnte der ⁠Finanzchef zu Wachsamkeit. Das Volumen der Bankkredite ‌an Private-Credit-Fonds habe sich ⁠seit der Corona-Pandemie wohl mehr als verdreifacht. "Wir haben noch keine wirkliche Wende im Kreditzyklus gesehen, um diese Volumina ‌wirklich zu testen", ⁠sagte der Manager. Sollte ⁠es zu systemischem Stress kommen, könnten angesichts der starken Verflechtung zwischen Banken und Nicht-Banken-Finanzinstituten Probleme entstehen. Aktuell sehe er jedoch eher Einzelfälle als ein systemisches Risiko.