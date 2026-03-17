USA wollen Revolutionsgarden als Terrorgruppe einstufen lassen

Washington, 17. ⁠Mrz (Reuters) - Die US-Regierung hat ihre Diplomaten weltweit angewiesen, bei verbündeten Staaten auf die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden und der libanesischen Hisbollah als Terrororganisationen zu ‌dringen. In einer internen Anweisung des US-Außenministeriums vom 16. März, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, begründet ⁠Außenminister Marco ⁠Rubio die Mitteilung mit einem erhöhten Angriffsrisiko durch den Iran und seine Verbündeten. Die US-Diplomaten sollen die Botschaft bis spätestens 20. März auf "höchstmöglicher Ebene" überbringen und sich dabei mit israelischen ‌Kollegen abstimmen.

Die Trump-Regierung versucht damit, Verbündete ‌für ihre Militäroperation zu gewinnen, viele von ihnen waren über den vor zwei Wochen begonnenen amerikanisch-israelischen ⁠Luftkrieg nicht vorab informiert worden. Erste Rückschläge zeichnen sich ‌bereits ab: Mehrere US-Verbündete ⁠erklärten am Montag, sie hätten keine unmittelbaren Pläne, Schiffe zur Freihaltung der Straße von Hormus zu entsenden. Damit wiesen sie Trumps Bitte ‌zurück, die lebenswichtige ⁠Öl-Schifffahrtsroute offen zu halten. Die ⁠iranischen Revolutionsgarden sind eine Elite-Einheit zum Schutz der schiitisch-muslimischen Herrschaft im Iran, die große Teile der iranischen Wirtschaft kontrolliert. Sowohl sie als auch die Hisbollah werden von den USA und einigen anderen Ländern bereits als Terrorgruppen eingestuft.

(Bericht von Humeyra Pamuk. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)