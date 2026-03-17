Weltraum-Aktien: Diese Alternativen gibt es zu SpaceX

Weltraum-Aktien könnten das Investment-Thema des Jahres 2026 werden. Mit SpaceX strebt die Weltraum-Firma von Elon Musk einen Mega-Börsengang an. Andere All-Unternehmen sind bereits an der Börse.

Im Februar stieg der Konkurrent von SpaceX-Unternehmen Starlink, AST SpaceMobile, in den Weltaktienindex MSCI AC World auf. 2026 könnte den Weltraum-Sektor an der Börse neu definieren. Doch ist das der Start einer nachhaltigen Neubewertung – oder nur kurzfristige Euphorie?

Nico Santura analysiert es für euch. Im Fokus stehen die Weltraum-Aktien AST SpaceMobile, Rocket Lab, OHB und Globalstar.

AST positioniert sich als Technologieführer, Rocket Lab wächst mit der Neutron-Rakete, OHB punktet mit starkem Auftragsbestand und Globalstar bleibt eine spannende Spektrum-Wette.

Gleichzeitig wird der niedrige Erdorbit zum kritischen Engpass: steigende Nachfrage, technische Risiken und potenzielle Überlastung treffen auf einen boomenden Markt für satellitengestützte Kommunikation. Sind Weltraum-Aktien noch spekulativ – oder die nächste große Investmentchance?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.