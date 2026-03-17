AST, Rocket, OHB und Globalstar

Weltraum-Aktien: Diese Alternativen gibt es zu SpaceX

onvista · Uhr
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Weltraum-Aktien könnten das Investment-Thema des Jahres 2026 werden. Mit SpaceX strebt die Weltraum-Firma von Elon Musk einen Mega-Börsengang an. Andere All-Unternehmen sind bereits an der Börse.

Im Februar stieg der Konkurrent von SpaceX-Unternehmen Starlink, AST SpaceMobile, in den Weltaktienindex MSCI AC World auf. 2026 könnte den Weltraum-Sektor an der Börse neu definieren. Doch ist das der Start einer nachhaltigen Neubewertung – oder nur kurzfristige Euphorie?

Nico Santura analysiert es für euch. Im Fokus stehen die Weltraum-Aktien AST SpaceMobile, Rocket Lab, OHB und Globalstar.

AST positioniert sich als Technologieführer, Rocket Lab wächst mit der Neutron-Rakete, OHB punktet mit starkem Auftragsbestand und Globalstar bleibt eine spannende Spektrum-Wette.

Gleichzeitig wird der niedrige Erdorbit zum kritischen Engpass: steigende Nachfrage, technische Risiken und potenzielle Überlastung treffen auf einen boomenden Markt für satellitengestützte Kommunikation. Sind Weltraum-Aktien noch spekulativ – oder die nächste große Investmentchance?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
M
MSCI World
Rocket Lab USA
OHB
AST SpaceMobile
M
MSCI All Countries World Index (ACWI)
GlobalStar

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