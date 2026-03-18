Analystenkommentar

Aumovio steigt - Lob für starken Barmittelzufluss

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von Aumovio dürfte am Mittwoch nach den vorgelegten Quartalszahlen und in Aussicht gestellten Zielen ihre Erholung fortsetzen.

Im freundlich erwarteten Gesamtmarkt zeigte sich der Anteilsschein des Autozulieferers vorbörslich überproportional im Plus. Auf Tradegate ging es um 3,6 Prozent auf 37,86 Euro nach oben.

Analysten wie die von JPMorgan oder Bernstein sprachen zwar von einem Quartalsbericht und Ausblick, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen haben, hoben jedoch den freien Cashflow positiv hervor.

Dieser liege aufgrund positiver Entwicklungen im Nettoumlaufvermögen deutlich über der Konsensprognose, hieß es./ck/stk

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