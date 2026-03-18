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APA ots news: UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations & Capital Markets

Stefan Glinz, Aleksandra Babic und Martin Stenitzer  
komplettieren das IR-Team 

Wien (APA-ots) - Tiana Majstorovic übernimmt mit 1. April 2026 die  
Leitung Investor 
Relations & Capital Markets bei der UNIQA Insurance Group AG. Sie 
ist seit elf Jahren Teil des Investor Relations-Teams und hat in 
ihrer Rolle als Senior Investor Relations Manager maßgeblich zur 
strategischen Kapitalmarktpositionierung des Konzerns beigetragen 
sowie den Dialog mit globalen institutionellen Investor:innen und 
Analyst:innen sowie die Weiterentwicklung der UNIQA Equity Story 
mitgestaltet. 

" Wir freuen uns sehr, mit Tiana eine erfahrene Expertin aus den 
eigenen Reihen für diese Schlüsselposition gewonnen zu haben. Sie 
kennt unser Unternehmen, unsere Strategie und die Erwartungen des 
Kapitalmarkts exzellent. Ihr Aufstieg steht für die Kontinuität in 
unserer Kommunikation und das Vertrauen in unsere internen Talente ", 
so Kurt Svoboda, CFRO der UNIQA Insurance Group AG . 

Tiana Majstorovic folgt Roland Kliemstein (Leiter Group 
Performance & Capital Markets Management sowie CFRO der UNIQA Re), 
der die Funktion interimistisch innehatte. 

Tiana Majstorovic verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung 
in Investor Relations, Kapitalmärkte und Risikomanagement im 
internationalen Finanzsektor. Nach Positionen im Asset Management, 
Investment Banking und Bankwesen wechselte sie 2015 zu UNIQA. 

Mit 1. April 2026 übernimmt sie die Funktion Head of Investor 
Relations and Capital Markets und stärkt damit den 
Kapitalmarktauftritt von UNIQA in Zeiten dynamischer Markt- und 
Branchenentwicklungen: "Ich freue mich darauf, die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern in neuer Verantwortung 
fortzusetzen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich den Fokus weiterhin 
auf eine offene, proaktive und präzise Kapitalmarktkommunikation 
legen" , betont Tiana Majstorovic . 

Majstorovic hat Wirtschaftswissenschaften und Business 
Administration studiert und sich auf Finance mit Schwerpunkt 
Investments und M&A spezialisiert. 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und 
Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 
Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil 
von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der 
Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und 
Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus 
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA 
Group. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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