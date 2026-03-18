Autozulieferer

Aumovio senkt weiter Kosten und schließt Standorte

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Timon - stock.adobe.com

Der Autozulieferer Aumovio setzt seinen Sparkurs fort und plant die Schließung weiterer Standorte.

Neben den schon beschlossenen Werksschließungen in Deutschland ‌in Karben und Babenhausen sollen auch zwei Produktionsstandorte in China und in Litauen ⁠aufgegeben ⁠werden, erklärte Aumovio-Chef Philipp von Hirschheydt am Mittwoch. Weitere Werke stünden auf dem Prüfstand. Wie vor einem Jahr angekündigt, solle die Zahl der Produktionsstandorte ‌auf 45 weltweit sinken. "Wir sind ‌auf gutem Weg dorthin", sagte von Hirschheydt. Zuletzt gab es noch 55 Fabriken ⁠in 20 Ländern.

Bei den vor dem Aus ‌stehenden Fertigungen handelt ⁠es sich um die Herstellung von Sensoren in China und von Elektronikprodukten im litauischen Kaunas. Betroffen seien 1500 ‌Mitarbeitende, davon ⁠rund 700 in Litauen. Der ⁠Anstieg des operativen Gewinns um 45 Prozent im vergangenen Jahr spiegele die Verschlankung wider. "Wir sind noch nicht am Ziel - wir werden laufende Maßnahmen weiterführen und zusätzliche Initiativen ergreifen müssen", ergänzte der Aumovio-Chef.

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