Autozulieferer Aumovio steigert operativen Gewinn

Frankfurt, ⁠18. Mrz (Reuters) - Der Autozulieferer Aumovio hat trotz eines geringeren Umsatzes das Betriebsergebnis im vergangenen Jahr sprunghaft gesteigert. Das im vergangenen Jahr von ‌Continental 2025 abgespaltene und an die Börse gebrachte Unternehmen erzielte dank Kostensenkungen einen bereinigten Vorsteuergewinn ⁠von ⁠717 Millionen Euro, ein Plus von 45,5 Prozent. Der Umsatz sei in einem schwierigen Marktumfeld hingegen um fünf Prozent gesunken auf 18,5 Milliarden Euro, teilte der MDAX-Konzern ‌am Mittwoch mit. Die Marge ‌verbesserte sich auf 3,9 Prozent von 2,5 Prozent im Vorjahr.

Trotz Ausgaben von fast einer halben ⁠Milliarde Euro für die mit massivem Stellenabbau ‌einhergehende Restrukturierung erzielte Aumovio ⁠eine verfügbare Liquidität (Cashflow) von 159 Millionen Euro. "Für 2026 gehen wir weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld aus", erklärte Vorstandschef Philipp von ‌Hirschheydt. "Wir steuern ⁠aktiv gegen und verbessern so ⁠im Jahr des Übergangs weiter unsere Wettbewerbsposition." Der bereinigte Konzernumsatz soll in diesem Jahr maximal auf Vorjahresniveau liegen, die Marge auf bis zu fünf Prozent klettern. Das Unternehmen peilt einen Cashflow von 500 bis 800 Millionen Euro an.

(Bericht von Ilona ⁠Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)