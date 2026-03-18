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DAX® - Gegenbewegung schreitet voran

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Gegenbewegung schreitet voran

Mit unserer gestrigen Überschrift „alter Trend als Stabilitätsanker“ lagen wir richtig. Schließlich hat der DAX® auf Basis des ehemaligen Korrekturtrends seit Oktober 2025 die Kurve bekommen. Zur jüngsten Gegenbewegung hat auch das am vergangenen Freitag ausgeprägte „swing low“ beigetragen. Per Saldo wächst damit die Hoffnung, dass die deutschen Standardwerte die wichtige Haltezone bei gut 22.900 Punkten zunächst verteidigen können und eine technische Aufwärtsreaktion angelaufen ist. Aufgrund der Vorgaben dürften die deutschen „blue chips“ nochmals höher in den heutigen Handel starten. Damit rückt die Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.160 Punkten) und der Nackenlinie des zuvor vervollständigten Doppeltops (24.266 Punkte) wieder ins Blickfeld. Diese Zone ist von höchster Relevanz, denn hier würde die laufende Gegenbewegung in eine nachhaltige Verbesserung der Chartsituation umschlagen. Auf diesem Niveau hat der DAX® also ein wirklich „dickes, charttechnisches Brett“ zu bohren.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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