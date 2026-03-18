Dax generiert Kaufsignal und steigt Richtung 24.000 Punkte

Dax-Widerstand 24.050 24.400 Dax-Unterstützung 23.400 23.700

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax ("Dax verbleibt vorerst in der Unterstützungszone") lautete wie folgt:

“Aus rein charttechnischer Sicht besteht weiterhin die Chance auf eine kurz- bis mittelfristige Bodenbildung im Bereich 23.400 bis 23.600 Punkte. Wird die genannte Spanne nachhaltig auf der Oberseite verlassen - das wäre bei einem Anstieg über 23.750 Punkte der Fall - würde Aufwärtspotenzial von 600 bis 700 Punkten entstehen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 23.300 Punkte wäre hingegen klar negativ zu bewerten mit weiterem Abwärtspotenzial zurück unter 23.000 Punkte.“

Der Dax hat die angesprochene Chance auf eine kurz- bis mittelfristige Bodenbildung wahrgenommen und hat mit dem Anstieg über 23.750 Punkte ein Kaufsignal generiert. Heute morgen notiert der Index bereits gut 200 Punkte höher.

Dax-Ausblick:

Mit der gestrigen Auflösung der Handelsspanne der vergangenen Tage Richtung Norden und dem generierten Kaufsignal ist der Weg des geringsten Widerstands im deutschen Leitindex kurzfristig weiter aufwärts Richtung 24.000 Punkte und danach in den Bereich 24.300 bis 24.500 Punkte.

Der Bereich um 23.700/50 Punkte fungiert im kurzfristigen Chartbild als entscheidende Unterstützung. Erst ein Stundenschluss unterhalb dieser Zone bringt die Verkäufer wieder zurück ins Spiel. Am Abend ist der Zinsentscheid der US-Notenbank zu beachten.