W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® im Schatten des Nahost-Konflikts: Was uns das Angstbarometer sagt - ntv Zertifikate 18.03.2026

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

Der Nahost-Konflikt und der steigende #Ölpreis haben zu großen Schwankungen im #DAX® geführt. Darin spiegeln sich die Unsicherheiten an den Börsen wider. Was Anleger daraus ableiten können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von #HSBC.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Gegenbewegung schreitet voran
g​n​u​b​r​e​W
heute, 08:10 Uhr · HSBC
DAX® - Gegenbewegung schreitet voran
DAX® - Alter Trend als Stabilitätsanker
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 07:50 Uhr · HSBC
DAX® - Alter Trend als Stabilitätsanker
DAX® - Unverändert ein fragiles Bild!
g​n​u​b​r​e​W
12. März · HSBC
DAX® - Unverändert ein fragiles Bild!
STOXX® Europe 600 Oil & Gas - Endlich ein neues Allzeithoch!
g​n​u​b​r​e​W
12. März · HSBC
STOXX® Europe 600 Oil & Gas - Endlich ein neues Allzeithoch!
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könnteheute, 15:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Traderheute, 14:08 Uhr · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietetgestern, 08:43 Uhr · onvista
Alle Premium-News