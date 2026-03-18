DAX® im Schatten des Nahost-Konflikts: Was uns das Angstbarometer sagt - ntv Zertifikate 18.03.2026

Der Nahost-Konflikt und der steigende #Ölpreis haben zu großen Schwankungen im #DAX® geführt. Darin spiegeln sich die Unsicherheiten an den Börsen wider. Was Anleger daraus ableiten können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von #HSBC.



►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN

►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA