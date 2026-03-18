DAX® im Schatten des Nahost-Konflikts: Was uns das Angstbarometer sagt - ntv Zertifikate 18.03.2026
HSBC · Uhr
Der Nahost-Konflikt und der steigende #Ölpreis haben zu großen Schwankungen im #DAX® geführt. Darin spiegeln sich die Unsicherheiten an den Börsen wider. Was Anleger daraus ableiten können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von #HSBC.
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