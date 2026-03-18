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DAX setzt Erholung fort – Anleger blicken auf Fed‑Entscheid

UniCredit · Uhr
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Der Dax setzt zur Wochenmitte seine Erholung fort und startet mit leichten Gewinnen in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 sowie die US-Indizes notieren am Morgen höher. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit moderaten mit Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages steht der Zinsentscheid der US‑Notenbank Fed, der am Abend erwartet wird. Eine Veränderung des Leitzinses gilt als äußerst unwahrscheinlich, umso größer ist die Aufmerksamkeit für den begleitenden Ausblick und die aktualisierten Projektionen zu Wachstum und Inflation. Angesichts geopolitischer Risiken und erhöhter Energiepreise dürfte die Notenbank einen betont datenabhängigen Kurs unterstreichen.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

HelloFresh steht erneut deutlich unter Druck. Zwar zeigt sich das operative Ergebnis dank Einsparungen robuster, doch der verhaltene Ausblick belastet die Stimmung und führte zu einem erneuten Abverkauf der Aktie.

Die Aktie der TAG Immobilien AG startet nach Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2025 mit einem Plus in den Handel. Der Konzern profitierte im vergangenen Jahr von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum, senkte den Leerstand weiter und übertraf seine eigenen Gewinnziele. Stabile Mieteinnahmen in Deutschland und Polen sorgen zudem für Auftrieb.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Nebius Group N.V Bull UN5TRR 2,89 88,09258 USD 3,46 Open End
DAX® Bear UN3WTK 3,84 24180,893292 Punkte 60,24 Open End
DAX® Bull UN5UT0 4,19 23460,00 Punkte 56,33 Open End
DAX® Bear UG34TJ 31,35 26941,441665 Punkte 7,65 Open End
DAX® Bear UN5MVW 5,58 24354,356488 Punkte 42,37 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Air Liquide S.A. Call UN05U7 0,12 210,00 EUR 14,73 16.09.2026
Hannovern Rück SE Call UG1LEZ 0,46 297,864768 EUR 12,59 17.06.2026
BP PLC Call UN0E77 0,75 520,00 GBp 5,3 16.09.2026
SoFi Technologies Inc. Call UN4AYH 1,45 20,00 USD 4,69 17.06.2026
Heidelberg Materials AG Call UG1P14 0,88 220,00 EUR 5,72 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UN5BSM 1,11 22943,060976 Punkte 30 Open End
DAX® Long UG6H8P 3,54 18987,697099 Punkte 5 Open End
DAX® Short UN0E3J 3,97 25312,37833 Punkte 15 Open End
SAP SE Long UN3ZEB 7,57 133,017298 EUR 5 Open End
Microsoft Corp. Long UG3KSA 4,64 299,631473 USD 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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