DAX setzt Erholung fort – Anleger blicken auf Fed‑Entscheid

Der Dax setzt zur Wochenmitte seine Erholung fort und startet mit leichten Gewinnen in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 sowie die US-Indizes notieren am Morgen höher. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit moderaten mit Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick Im Mittelpunkt des Tages steht der Zinsentscheid der US‑Notenbank Fed, der am Abend erwartet wird. Eine Veränderung des Leitzinses gilt als äußerst unwahrscheinlich, umso größer ist die Aufmerksamkeit für den begleitenden Ausblick und die aktualisierten Projektionen zu Wachstum und Inflation. Angesichts geopolitischer Risiken und erhöhter Energiepreise dürfte die Notenbank einen betont datenabhängigen Kurs unterstreichen.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

HelloFresh steht erneut deutlich unter Druck. Zwar zeigt sich das operative Ergebnis dank Einsparungen robuster, doch der verhaltene Ausblick belastet die Stimmung und führte zu einem erneuten Abverkauf der Aktie. Die Aktie der TAG Immobilien AG startet nach Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2025 mit einem Plus in den Handel. Der Konzern profitierte im vergangenen Jahr von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum, senkte den Leerstand weiter und übertraf seine eigenen Gewinnziele. Stabile Mieteinnahmen in Deutschland und Polen sorgen zudem für Auftrieb.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Nebius Group N.V Bull UN5TRR 2,89 88,09258 USD 3,46 Open End DAX® Bear UN3WTK 3,84 24180,893292 Punkte 60,24 Open End DAX® Bull UN5UT0 4,19 23460,00 Punkte 56,33 Open End DAX® Bear UG34TJ 31,35 26941,441665 Punkte 7,65 Open End DAX® Bear UN5MVW 5,58 24354,356488 Punkte 42,37 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Air Liquide S.A. Call UN05U7 0,12 210,00 EUR 14,73 16.09.2026 Hannovern Rück SE Call UG1LEZ 0,46 297,864768 EUR 12,59 17.06.2026 BP PLC Call UN0E77 0,75 520,00 GBp 5,3 16.09.2026 SoFi Technologies Inc. Call UN4AYH 1,45 20,00 USD 4,69 17.06.2026 Heidelberg Materials AG Call UG1P14 0,88 220,00 EUR 5,72 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UN5BSM 1,11 22943,060976 Punkte 30 Open End DAX® Long UG6H8P 3,54 18987,697099 Punkte 5 Open End DAX® Short UN0E3J 3,97 25312,37833 Punkte 15 Open End SAP SE Long UN3ZEB 7,57 133,017298 EUR 5 Open End Microsoft Corp. Long UG3KSA 4,64 299,631473 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;

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