Dax startet positiv in den Handel - Ölpreis sinkt

Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte der Dax seine Erholung bis fast an die exponentielle 200-Tage-Linie fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den dreizehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran eine Stunde vor dem Xetra-Start gut 0,8 Prozent höher auf 23.900 Punkte.

Bei 23.866 Punkten liegt aktuell die exponentielle 200-Tage-Linie - ein Gradmesser für den langfristigen Trend. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als tags zuvor. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

USA: Leichte Gewinne

Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat sich die Erholung am New Yorker Aktienmarkt in unterschiedlichem Ausmaß fortgesetzt. Alle Indizes konnten aber nur einen moderaten Teil ihrer anfangs erzielten Kursgewinne bis zum Handelsschluss retten. Angesichts des Iran-Krieges und weiterhin hoher Ölpreise blieben Anleger vorsichtig. Gerade im Dow Jones Industrial blieb nicht viel von dem anfangs noch ein Prozent großen Plus übrig.

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Der Leitindex der Wall Street schloss 0,10 Prozent höher bei 46.993,26 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,25 Prozent auf 6.716,09 Zähler bergauf. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss sich diesem Umfeld mit einem Anstieg um 0,51 Prozent auf 24.780,42 Punkte an.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.993 + 0,10 Prozent S&P 500 6.716 + 0,25 Prozent Nasdaq 22.479 + 0,47 Prozent

Asien: Gewinne

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Japan und Südkorea aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende 2,6 Prozent auf 55.110 Punkte zu. Damit reduzierte der Index die Verluste des inzwischen mehr als zweieinhalb Wochen laufenden Iran-Kriegs weiter. Anfang vergangener Woche war der Nikkei noch bis auf 51.400 Punkte gefallen. Am Mittwoch stützten die stärker als erwartet ausgefallenen Exporte die Kurse an der japanischen Börse. Auch in China und Hongkong ging es nach oben; allerdings nicht so deutlich wie in Japan.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 55.110 + 2,60 Prozent Hang Seng 25.868 + 1,17 Prozent CSI 300 4.658 + 0,45 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,68 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,90 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,17 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 100,94 USD - 2,28 Dollar WTI 92,59 USD - 2,92 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 24 (25,30) EUR - 'OVERWEIGHT'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 11,50 (10) EUR - 'UNDERPERFORM'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 44 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT BEIERSDORF AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 90 (105) EUR

MORGAN STANLEY HEBT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT)

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 37 (30) EUR - 'MARKET-PERFORM'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 307 (295) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)