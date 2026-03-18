Dax zur Eröffnung höher erwartet - Fed-Entscheid im Fokus

Freitag, 18. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent höher bei 23.730,92 Punkten geschlossen. Mit Spannung warten ‌Anleger auf den Zins-Entscheid der US-Notenbank am Abend. Trotz der mit dem Iran-Krieg und den gestiegenen Energiekosten verbundenen Inflationsrisiken gehen von Reuters ⁠befragte Ökonomen ⁠davon aus, dass die Fed den Leitzins weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten wird. Im Blick haben Investoren deshalb vor allem den aktualisierten Zinsausblick der Währungshüter.

Bereits am Vormittag steht die Inflation im Euroraum an, die bereits vor dem ‌Ende Februar ausgebrochenen Nahost-Krieg auf dem Vormarsch ‌gewesen sein dürfte. Klarheit bringen die finalen Daten des EU-Statistikamts Eurostat. Es hat in einer früheren Schätzzahl für Februar eine Teuerungsrate von 1,9 Prozent ⁠ermittelt. Im Januar hatte die Rate mit 1,7 Prozent noch deutlich ‌unter der Zielmarke von 2,0 Prozent ⁠gelegen, die von der Europäischen Zentralbank mittelfristig als ideal für die Konjunktur angesehen wird.

Auf Unternehmensseite legt Aumovio seine erste Jahresbilanz vor. Der Autozulieferer hat trotz eines geringeren Umsatzes das Betriebsergebnis ‌im vergangenen Jahr sprunghaft gesteigert. ⁠Das im vergangenen Jahr von Continental ⁠2025 abgespaltene und an die Börse gebrachte Unternehmen erzielte dank Kostensenkungen einen bereinigten Vorsteuergewinn von 717 Millionen Euro, ein Plus von 45,5 Prozent. Der Umsatz sei in einem schwierigen Marktumfeld hingegen um fünf Prozent auf 18,5 Milliarden Euro gesunken, teilte der MDAX-Konzern am Mittwochmorgen mit.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 23.730,92

EuroStoxx50 5.769,25

EuroStoxx50-Future 5.766,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 46.993,26 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 6.716,09 +0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 55.148,24 +2,7%

Shanghai 4.039,95 -0,2%

Hang Seng 26.008,44 +0,5%

(Bericht von ⁠Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)