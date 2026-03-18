Demokraten wählen in Illinois neue Senatoren und Abgeordnete

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠18. Mrz (Reuters) - In Illinois haben am Dienstag die Vorwahlen der Demokraten für den Senat und mehrere Sitze im Repräsentantenhaus stattgefunden. Elf Kandidaten ‌bewarben sich um die Nachfolge des langjährigen Senators Dick Durbin, dessen Rückzug zusammen mit dem ⁠Ausscheiden ⁠anderer Abgeordneter eine Welle umkämpfter Vorwahlen auslöste. Zu den Favoriten zählten die Kongressabgeordneten Raja Krishnamoorthi und Robin Kelly sowie Vizegouverneurin Juliana Stratton. Die Abstimmung gilt als Test ‌für die Stärke progressiver Kräfte ‌innerhalb der Demokratischen Partei.

Die Massenverhaftungen von Einwanderern im Rahmen von Präsident Donald Trumps Abschiebeprogramm und ⁠die daraus resultierenden Proteste in Chicago prägten den ‌Wahlkampf. Stratton forderte die ⁠komplette Abschaffung der Einwanderungsbehörde ICE, während Kelly und Krishnamoorthi nur personelle Änderungen verlangten. Bei den Kongresswahlen im November wollen ‌die Republikaner ihre ⁠Mehrheiten von 53 zu 47 ⁠im Senat und 218 zu 214 im Repräsentantenhaus verteidigen. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos liegt Trumps Zustimmungsrate bei 39 Prozent. Illinois gilt als demokratische Hochburg.

(Bericht von Richard Cowan. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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