EQS-Adhoc: Funkwerk AG: Öffentliches Aktienrückerwerbsangebot

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EQS-Ad-hoc: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Funkwerk AG: Öffentliches Aktienrückerwerbsangebot

18.03.2026 / 14:19 CET/CEST
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Ad-hoc Mitteilung

Kölleda, 18. März 2026 - Die Funkwerk AG unterbreitet den verbliebenen Aktionären der Gesellschaft ein öffentliches Aktienrückerwerbsangebot. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, bis zu 768.545 auf den Namen lautende Stückaktien der Funkwerk AG zu einem Angebotspreis von 32,80 Euro je Aktie zu erwerben. Das entspricht einem Anteil von knapp 9,5 % des Grundkapitals. Der Beschluss erfolgte auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juli 2024 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. Die Angebotsfrist für den Rückkauf beginnt am 20. März 2026 und endet mit Ablauf des 17. April 2026.

Alle Einzelheiten zum Aktienrückkaufprogramm sowie das vollständige Aktienrückerwerbsangebot sind auf der Webseite der Gesellschaft unter https://funkwerk.com/aktienrueckerwerbsangebot/ veröffentlicht.

Kontakt:

Funkwerk AG

Kerstin Schreiber, Vorstand

Im Funkwerk 5

99625 Kölleda

Tel.: 03635 458 300

Fax: 03635 458 599

ir@funkwerk.com

Ende der Insiderinformation

18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Funkwerk AG
Im Funkwerk 5
99625 Kölleda
Deutschland
Telefon:+49 (0)3635 458 0
Fax:+49 (0)3635 458 399
E-Mail:info@funkwerk.com
Internet:www.funkwerk.com
ISIN:DE0005753149
WKN:575314
Börsen:Freiverkehr in München
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